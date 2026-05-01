LSDM: Mickoski ashtu siç e shfuqizoi qeverinë teknike, le ta miratojë edhe Kodin Zgjedhor
LSDM-ja akuzoi kryeministrin Hristijan Mickoski se kishte krijuar një alibi për dështimin në qershor.
"Kjo është një gënjeshtër klasike nga Mickoski. OBRM-PDUKM ka shumicën absolute në Kuvend. Ashtu siç e shfuqizuan qeverinë teknike pa asnjë votë nga LSDM-ja, ata mund ta miratojnë edhe Kodin Zgjedhor. Ata nuk kanë nevojë për LSDM-në për ligje, ata kanë nevojë për një justifikim kur dështojnë.
Mickoski premtoi me pompozitet se "së shpejti do të vijnë lajme nga Brukseli se jemi krah për krah me Malin e Zi". Tani ai po përgatit një alibi paraprakisht se pse kjo nuk do të ndodhë", thonë LSDM-ja.
Nga LSDM thonë se në qershor Mickoski nuk do t'i përfshijë pakicat në Kushtetutë, nuk do t'i mbyllë 8 pikat e hapura të reformës dhe nuk do t'i zgjidhë problemet që vetë krijoi: krimin, korrupsionin, kontrollin mbi gjyqësorin dhe prokurorinë, 40% të medias pjesë e rrjetit të Orbanit.
"Mickoski tani po përgatit një gënjeshtër të re, se LSDM është fajtore për dështimin e tij. Ai nuk do të na përfshijë në gënjeshtrat e tij. Qytetarët e shohin qartë: i vetmi që po e bllokon Maqedoninë drejt Evropës është pikërisht Mickoski dhe organizata e tij kriminale", thonë LSDM./Telegrafi/