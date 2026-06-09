Siljanovska-Davkova: Nuk ka problem të pazgjidhshëm në mes Maqedonisë dhe Bullgarisë
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova konfirmoi se do të takohet me zëvendëspresidenten bullgare Iliana Yotova të mërkurën në Sofje, në kuadër të Samitit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore.
Presidentja thotë se takimi është vazhdim i natyrshëm i komunikimit të tyre të mëparshëm në Jerevan dhe se pret që bisedimet të mbulojnë edhe çështje thelbësore në marrëdhëniet midis dy vendeve.
"Nuk ka problem të pazgjidhshëm", tha Siljanovska-Davkova, duke theksuar se çelësi për kapërcimin e dallimeve qëndron në komunikimin e ndërsjellë, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përbashkët në projekte me interes të ndërsjellë.
Ajo kujtoi gjithashtu takimin e saj të parë me Presidentin bullgar Rumen Radev në Sofje, kur vëmendja e publikut ishte përqendruar në incidentin e flamurit, ndërsa mesazhet për nevojën për bashkëpunim më të ngushtë midis dy vendeve mbetën në sfond.
"Të gjithë ne që ishim të pranishëm në drekën e punës dëgjuam një fjalim rreth nevojës për bashkëpunim në shumë fusha në të cilat së bashku do të arrinim rezultate më të mira dhe më shumë suksese. Kjo është e vetmja mënyrë për t'u sjellë me ndershmëri dhe me qëllime të mira, pa ofendime dhe lëndime të ndërsjella, duke i peshuar me kujdes fjalët tona", tha Siljanovska-Davkova.