QMK: Për 24 orë janë shuar 22 zjarre në sipërfaqe të hapura
Në 24 orët e fundit, në Maqedoni u regjistruan gjithsej 22 zjarre në sipërfaqe të hapura, dhe të gjitha janë shuar me sukses, raportoi Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK) në raportin e saj të mëngjesit deri në orën 07:30.
Sipas QMK-së, aktualisht nuk ka zjarre aktive, as zjarre që janë vënë nën kontroll, që do të thotë se të gjitha ndërhyrjet e regjistruara janë përfunduar plotësisht.
Zjarret u shuan në disa lokacione në të gjithë vendin, duke përfshirë komunat Çuçer Sandevo, Karposh, Gazi Babë, Gjorçe Petrov, Manastir, Prilep, Strugë, Kriva Pallankë, Tetovë, Zhelinë, Kavadar, Kumanovë, Qendër, Haraçinë dhe Gostivar.
Shumica e ndërhyrjeve kishin të bënin me zjarre në bimësi të ulët, bar të thatë dhe shkurre, dhe zjarre në deponi, djegie druri, si dhe një zjarr në një pyll të degraduar me kërcell të ulët.
Qendra për Menaxhimin e Krizave u bën apel qytetarëve që të vazhdojnë të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm gjatë lëvizjes dhe qëndrimit në hapësira të hapura, me qëllim parandalimin e shfaqjes së zjarreve të reja, veçanërisht gjatë periudhave të temperaturave të larta.