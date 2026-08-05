LAMM: Deri në 30 minuta pritje në pikën kufitare Bogorodicë, në pikat e tjera nuk ka pritje të gjata
Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, informon LAMM.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikën kufitare "Bogorodicë" për dalje nga vendi, pritja është rreth 30 minuta, ndërsa për hyrje rreth 15 minuta. Në pikat e tjera kufitare në anën e Maqedonisë nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.
Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë-Veles, Mavrovë-Dibër-Strugë, Vinicë-Berovë dhe Koçan-DelLçevë.
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