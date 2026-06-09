Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale pezullohet në pritje të procedurave gjyqësore për akuzat për sjellje të pahijshme seksuale
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale pezullohet në pritje të procedurave gjyqësore për akuzat për sjellje të pahijshme seksuale
Karim Khan, kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale, u pezullua nga detyrat e tij të hënën vonë pasi organi mbikëqyrës i gjykatës e referoi atë për procedura disiplinore për akuzat për sjellje të pahijshme seksuale.
Khan po përballet me akuza për sjellje të pahijshme seksuale me një ndihmëse, në një skandal që ka zgjatur për më shumë se dy vjet, ndërsa ai ka mohuar me vendosmëri çdo shkelje, transmeton Telegrafi.
Ai kishte dhënë dorëheqjen përkohësisht në maj 2025 në pritje të rezultatit të hetimit. Procesi është i pashembullt për GJND-në dhe Asambleja e Shteteve Palë (ASP) është dashur të krijojë vazhdimisht rregulla të reja për t'iu përshtatur situatës.
Byroja prej 21 anëtarësh e ASP-së vendosi t'ia referojë çështjen e Khan ASP-së më të gjerë që përfaqëson çdo vend anëtar të GJND-së.
Byroja vendosi "me shumicë të kualifikuar... të pezullojë Prokurorin nga detyra me efekt të menjëhershëm në pritje të vendimit përfundimtar të Asamblesë së Shteteve Palë si vendimmarrësi kompetent", tha organi në një deklaratë.
Vendimi i saj u bazua “në raportin e një hetimi të ndërmarrë nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Mbikëqyrjes së Brendshme (OIOS), provat themelore, këshillat e një Paneli ad hoc të ekspertëve gjyqësorë dhe parashtrimet me shkrim”.
Ai shtoi se pezullimi i Khan deri në mbledhjen e asamblesë “nuk është një tregues i rezultatit përfundimtar”.
Hetimi i OKB-së gjeti prova se Khan kishte “kontakt seksual jo konsensual me (ndihmësen) në zyrën e tij, në rezidencën e tij private dhe gjatë misionit”, sipas një kopjeje të raportit të saj të parë nga The Associated Press.
Megjithatë, një panel prej tre gjyqtarësh i zgjedhur nga komiteti ekzekutiv për një vlerësim ligjor të gjetjeve zbuloi se hetimi nuk ishte mjaftueshëm përfundimtar.
Vendimi do të ketë pak ndikim praktik në funksionimin e gjykatës dhe Khan tashmë është larguar nga deklarimi në çështjen më të profilit të lartë të GJPN-së kundër ish-presidentit të Filipineve, Rodrigo Duterte. /Telegrafi/