Miley Cyrus kthehet në rrënjët e saj të "Hannah Montana": Stafi i serialit ribashkohet për të festuar 20-vjetorin e tij
Me flokët bjonde karakteristike dhe balluket e personazhit të saj në filmin Hannah Montana, Miley Cyrus është rikthyer te rrënjët e saj, duke festuar 20 vjet që nga seriali që lançoi karrierën e saj.
Cyrus u ribashkua me kastin e "Hannah Montana" në Los Angeles të hënën në mbrëmje për premierën e "Hannah Montana 20th Anniversary Special".
Ajo i tha Associated Press se përvjetori i madh i dha asaj një shans për ta parë personazhin dhe shfaqjen "nga një perspektivë e re". Cyrus filloi xhirimet e serialit në moshën 13 vjeç, duke luajtur Miley Stewart, një vajzë të shkollës fillore që fsheh jetën e saj të fshehtë si një këngëtare e famshme e muzikës pop.
"Tani që jam jashtë, e rritur dhe pjesë e gjithçkaje në një mënyrë që nuk mund të isha në mes të gjithë asaj çmendurie, orari dhe shfaqjeve", tha Cyrus, "tani është thjesht një festë. Është një perspektivë e re. Më pëlqen shumë."
Emisioni special, i cili filloi të transmetohet të martën në Disney+ dhe Hulu, feston 20 vjetorin e premierës së serialit. Ai u regjistrua para një audience të drejtpërdrejtë dhe përmban muzikë, regjistrime arkivore dhe një intervistë me Cyrus, i cili tani është 33 vjeç dhe ka statusin e një ylli të vërtetë të popit. Biseda u drejtua nga prezantuesi i podkasteve Alex Cooper.
Duke folur para audiencës në premierë, Cyrus i bëri homazh kolegëve të saj në kast dhe fansave. "Pa ju, kjo shfaqje nuk do të ishte kurrë ajo që është, dhe mua më pëlqen të them se çfarë është, jo çfarë ishte", tha ajo.
"Sonte nuk ka të bëjë me kthimin pas në kohë, por me atë që e gjithë kjo do të thotë ende për ne sonte", shtoi ajo.
Jason Earles, i cili luajti rolin e vëllait të Miley-t, Jackson, i tha AP-së se të shikosh serialin sot tregon qartë se sa kohë ka kaluar.
"Mendoj se nëse kthehesh pas dhe i shikon episodet, ka mjaftueshëm referenca të vjetruara, si telefona të vjetër me kapak e gjëra të tilla, sa të bëjnë të mendosh: 'Oh jo, jo, ky serial ishte shumë kohë më parë'", tha ai.
Cody Linley, i cili luajti rolin e Jake Ryan, të dashurit të herëpashershëm të Miley-t, reflektoi mbi ndikimin e interpretimit të idhullit të adoleshentëve.
"Është e vështirë të besohet se vajzat kishin fotot e mia pa bluzë në dollapët e tyre dhe më kërkonin t’i nënshkruaja", tha Linley, "Dhe është e vështirë të mos ta fusësh në mendje, por duhet të mbash mend se ky është imazhi që po shohin. Ky nuk je ti".
Në premierë mori pjesë edhe këngëtarja e muzikës country Lainey Wilson, e cila kujtoi se në fillim të karrierës së saj ajo punoi si imituese e Hannah Montana.
"Nga klasa e tetë deri në të dymbëdhjetën, pesë vjet të jetës sime, hapja shfaqje si Lainey Wilson, dhe pastaj vrapoja pas një peme dhe vishja kostumin tim 'Hannah Montana'", tha ajo. "Bëra festa ditëlindjesh, panaire, festivale... Isha gjatë gjithë kohës në turne". /Telegrafi/