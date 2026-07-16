Mediat angleze zbulojnë të ardhmen e Tuchel pas eliminimit nga Kupa e Botës
Thomas Tuchel është kritikuar ashpër nga publiku anglez pas humbjes ndaj Argjentinës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, por pozicioni i tij si trajner mbetet i sigurt për momentin.
Sipas mediumit Sky Sports dhe The Telegraph, Federata Angleze e Futbollit, e udhëhequr nga drejtori ekzekutiv Mark Bullingham, vazhdon ta mbështesë trajnerin gjerman, i cili duhet të udhëheqë ekipin kombëtar edhe në ciklin për Kampionatin Evropian 2028.
Tuchel mori përgjegjësinë për humbjen 2-1, veçanërisht për vendimin për të tërhequr ekipin pasi mori kryesimin dhe për të luajtur me pesë mbrojtës. "Kjo është përgjegjësia ime. Unë marr vendimet dhe pranoj pasojat", tha ai pas ndeshjes, duke pranuar se Anglia ishte bërë shumë pasive.
Kritikët fajësojnë Tuchelin për përsëritjen e saktë të asaj që paraardhësi i tij Gareth Southgate u sulmua për vite me radhë. Anglia mori epërsinë në një ndeshje vendimtare, pastaj u tërhoq para portës së vet dhe u përpoq të mbronte avantazhin minimal në vend që të vazhdonte të sulmonte. Argjentina e ndëshkoi këtë qasje me dy gola në fund dhe e përmbysi rezultatin.
Pavarësisht kritikave, Federata Angleze e Futbollit beson qartë se arritja në gjysmëfinale është një rezultat mjaftueshëm i mirë për të vazhduar bashkëpunimin e tyre. Vetë Tuchel gjithashtu nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen dhe ka konfirmuar angazhimin e tij ndaj ekipit kombëtar deri në Euro 2028.
Thomas Tuchel retains the full backing of the Football Association and has suggested he intends to remain in charge for the European Championship in two years’ time.
🤔 Do you think this is the right choice?@Matt_Law_DT has more ⤵️https://t.co/bUYUEIEG5j pic.twitter.com/FbFR4zaCND
— Telegraph Football (@TeleFootball) July 16, 2026
Një vendim i tillë sigurisht që nuk do t’i pëlqejë një pjese të madhe të tifozëve të Anglisë, shumë prej të cilëve menjëherë pas humbjes kërkuan largimin e tij. Komentuesit i quajtën ndryshimet e tij taktike gjatë ndeshjes “frikacake dhe të pakuptueshme”.
Anglia ka ende një ndeshje për vendin e tretë kundër Francës për të luajtur përpara se të kthehet në shtëpi. Ndërsa do të jetë një mundësi për Tuchelin që ta përmirësojë disi imazhin e tij, duket se një vendim është marrë tashmë për të ardhmen e tij dhe se FA e mbështet fuqimisht. /Telegrafi/