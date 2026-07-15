ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Përzgjedhësi i Anglisë, Thomas Tuchel, ka mbrojtur vendimet e tij pas eliminimit dramatik nga Argjentina në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, duke u kundërpërgjigjur kritikëve me një deklaratë ironike.

"Tre Luanët" u mposhtën me rezultat 2-1, pavarësisht se ishin në epërsi, ndërsa Argjentina përmbysi gjithçka në minutat e fundit dhe siguroi një vend në finalen e madhe kundër Spanjës.

Pas përfundimit të ndeshjes, Tuchel tha se është e lehtë të gjykohen vendimet e trajnerit vetëm pasi rezultati nuk ka qenë i favorshëm.

"Ka miliona trajnerë pas ndeshjes që e dinë se çfarë duhej bërë më mirë," tha fillimisht ai me ironi.

Trajneri gjerman theksoi se nuk ka asnjë pendesë për zgjedhjet e tij taktike, pavarësisht kritikave që pritet të pasojnë pas eliminimit.

"Është e lehtë të thuash se vendimet e mia ishin të gabuara pasi gjërat nuk shkuan mirë”.

Tuchel këmbënguli se Anglia zhvilloi një paraqitje të nivelit shumë të lartë dhe nuk mendon se skuadra e tij meritonte të largohej nga turneu.

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"Nuk kam asnjë pendesë. Zhvilluam një nga ndeshjet tona më të mira, në mos më të mirën”, pwrfundoi ai.

Pavarësisht eliminimit, Anglia do ta mbyllë Kupën e Botës me ndeshjen për vendin e tretë, ku do të përballet me Francën, ndërsa Argjentina do të synojë mbrojtjen e titullit në finalen ndaj Spanjës./Telegrafi/

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