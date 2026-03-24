"Me ty drejt fitores, vazhdo përpara”, dron për Selin Bollatin në Big Brother
Me Big Brother VIP Albania 5 që po shkon drejt fazës finale, emocionet dhe tensionet brenda shtëpisë janë në kulmin e tyre.
Një moment i veçantë ka ndodhur ditën e fundit, kur konkurrentja Selin Bollati mori një surprizë emocionuese.
Një dron hyri në oborrin e shtëpisë dhe solli një mesazh mbështetës që shkruante: “Me ty drejt fitores, vazhdo përpara”.
Ky moment jo vetëm që e bëri Selinin të ndjehej e vlerësuar dhe e motivuar, por që dëshmon se ka fansa të shumtë jashtë formatit.
Përkrahja nga jashtë duket se i dha asaj energjinë e nevojshme për të përballuar sfidat e fundit dhe për të qëndruar e fokusuar drejt finales.
Me Big Brother që po afrohet në fazën e tij vendimtare, surprizat dhe momentet e këtij lloji kanë intensifikuar pritshmërinë e spektatorëve, duke bërë çdo ditë brenda shtëpisë emocionuese.
Sidoqoftë, akoma nuk është bërë e ditur finalja e këtij edicioni. /Telegrafi/