Me kapuç dhe xhinse, Rihanna shfaqet thjesht në Paris dhe tërheq vëmendje me stilin minimalist
Rihanna është parë së fundmi në Paris, ku ka zgjedhur një pamje të thjeshtë për një darkë në restorantin Siena.
Këngëtarja 38-vjeçare u shfaq me një bluzë me kapuç nga koleksioni i saj, xhinse të errëta dhe çizme të zeza, duke e kompletuar dukjen me syze dielli dhe një kapelë blu të errët.
Ylli ndodhet në kryeqytetin francez për evente të rëndësishme të modës dhe për të promovuar markën e saj Fenty Beauty, shkruan DailyMail.
Siena duket të jetë një nga vendet e saj të preferuara, pasi e ka vizituar edhe më herët së bashku me partnerin ASAP Rocky.
Dalja e saj vjen në një moment delikat, pas një incidenti të rëndë në shtëpinë e saj në Beverly Hills.
Një grua 35-vjeçare u arrestua dhe u akuzua për tentativë vrasjeje, pasi dyshohet se qëlloi disa herë me armë drejt rezidencës së këngëtares më 8 mars.
Në momentin e të shtënave, në shtëpi ndodheshin Rihanna, partneri i saj, fëmijët dhe disa anëtarë të stafit, por fatmirësisht nuk pati të lënduar.
Megjithatë, autoritetet kanë theksuar se situata mund të kishte përfunduar shumë më keq.
Motivi i sulmit mbetet ende i paqartë, ndërsa e dyshuara kishte bërë më herët postime të çuditshme në rrjetet sociale, duke pretenduar se Rihanna donte ta dëmtonte. /Telegrafi/