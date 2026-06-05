Me buzëqeshje dhe elegancë, Jennifer Lopez shfaqet në publik pas lajmeve për fëmijën e saj
Jennifer Lopez u shfaq elegante dhe plot energji teksa largohej nga xhirimet e emisionit “Watch What Happens Live” në New York, duke tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj të kuruar deri në detaj.
Këngëtarja dhe aktorja 56-vjeçare zgjodhi një xhaketë të bardhë të kombinuar me një fund të gjatë rozë prej mëndafshi dhe taka elegante, ndërsa përshëndeti fansat dhe ndaloi për të dhënë autografe jashtë studios.
Dalja e saj vjen pak ditë pas një momenti të rëndësishëm familjar, pasi fëmija i saj adoleshent bëri publik identitetin e ri dhe emrin e zgjedhur gjatë ceremonisë së diplomimit, shkruan DailyMail.
Lopez ishte e pranishme në këtë ngjarje të veçantë, duke festuar përfundimin e shkollës së mesme të fëmijës së saj.
Më herët gjatë ditës, ylli ishte fotografuar me një tjetër veshje elegante, një fustan të bardhë me jakë të lartë dhe një xhaketë të zezë, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si ikonë stili.
Në intervistat e fundit, Lopez ka folur hapur për emocionet që po përjeton teksa fëmijët e saj po përgatiten për një kapitull të ri në jetë, duke pranuar se ideja e largimit të tyre nga shtëpia e ka prekur thellë emocionalisht. /Telegrafi/