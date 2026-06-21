Me barkun e rrumbullakosur dhe plot energji, Dafina Zeqiri vazhdon të performojë
Këngëtarja e njohur, Dafina Zeqiri, po vazhdon të mbetet aktive në skenën muzikore edhe gjatë periudhës së shtatzënisë, duke mos hequr dorë nga angazhimet e saj artistike.
Artistja shqiptare po performon në koncerte dhe evente të ndryshme, duke treguar se pritja e ëmbël nuk e ka penguar të qëndrojë pranë publikut dhe të vazhdojë me ritmin e saj të zakonshëm profesional.
Në daljet e fundit publike, Dafina është shfaqur plot energji dhe në humor të mirë, ndërsa ka zgjedhur veshje që vënë në pah barkun e rrumbullakosur.
Dafina Zeqiri/Instagram
Këngëtarja e ka përqafuar me natyrshmëri këtë periudhë të veçantë të jetës së saj, duke e ndarë lumturinë edhe me fansat.
Paraqitjet e saj kanë marrë komente të shumta pozitive në rrjetet sociale, ku ndjekësit e kanë komplimentuar për shkëlqimin, stilin dhe mënyrën se si po e shijon këtë kapitull të ri, pa u shkëputur nga muzika dhe skena. /Telegrafi/
Dafina Zeqiri/Instagram
Dafina Zeqiri/Instagram
Dafina Zeqiri/Instagram