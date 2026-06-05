Matt Damon zbulon se ishte kamerier në Tennessee: E bëra për një muaj vetëm për të mësuar një theks
Aktori Matt Damon zbuloi së fundmi se përpara se të xhironte filmin e vitit 1997 "The Rainmaker", ai punonte në një bar në Tennessee.
Në një intervistë të kohëve të fundit për GQ, e cila lidhej me filmin e tij të ri "The Odyssey", aktori (55) zbuloi se ai shërbeu pije për të mësuar theksin vendas.
"Punova si kamerier në Knoxville, Tennessee, për të mësuar një theks dhe e bëra këtë për rreth një muaj", tha ai.
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Damon tha para kolegëve të tij Robert Pattinson dhe Tom Holland se xhirimi i filmit të vitit 1997 ishte një mundësi e madhe për të.
"Ishte në një film të Francis Ford Coppola-s dhe kisha një muaj për t'u përgatitur, dhe pastaj duhej të kishim tre javë prova në Napa Valley, ku jetonte Coppola. Kështu që u largova, u transferova në Knoxville dhe thjesht i thashë menaxheres se çfarë po bëja. Pra, ishte një kamerier shtesë për të pa kompensim. I thashë vetes: 'Do t'ua jap të gjitha bakshishet këtyre djemve, thjesht duhet të jem këtu'. Por nëse u shërben njerëzve pije, ata flasin me ty", zbuloi ai.
Personazhi i Damon në filmin "The Rainmaker", Rudy Baylor, është një i sapodiplomuar në shkollën e drejtësisë në Memphis që përpiqet të kalojë provimin e jurisprudencës dhe të gjejë një punë të qëndrueshme. Në fund, ai bëhet avokat dhe merr përsipër një kompani sigurimesh të korruptuar. /Telegrafi/