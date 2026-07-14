Matt Damon rrëfen se u përball me një nga fobitë e tij gjatë xhirimeve të "The Odyssey"
Matt Damon po kalon aktualisht një nga "kohët më emocionuese, por edhe më paqësore të jetës së tij".
Ndërsa përgatitet për premierën e njërit prej filmave më të pritur të vitit, "The Odyssey" të Nolan, ai pranon se prioritetet e tij në jetë po ndryshojnë. Nuk bëhet më fjalë vetëm për role të mëdha në filma, por edhe për familjen, punën humanitare dhe projektet që e përmbushin vërtet.
Në një intervistë për revistën People, fituesi i çmimit Oscar foli hapur për xhirimet e filmit “The Odyssey”, të cilat janë fizikisht dhe mendërisht të vështira, por edhe për jetën pas kameras.
Në “The Odyssey”, Damon luan rolin e heroit legjendar grek, Odiseut, i cili, pas Luftës së Trojës, përpiqet të kthehet te gruaja e tij Penelope, e luajtur nga Anne Hathaway, dhe djali i tij, i luajtur nga Tom Holland.
Ky është bashkëpunimi i tij i tretë me regjisorin Christopher Nolan, pas filmave “Interstellar” dhe “Oppenheimer”, dhe aktori thotë se kjo ishte padyshim përvoja më e vështirë e karrierës së tij.
Filmi u xhirua në pesë vende, Islandë, Marok, Itali, Skoci dhe Greqi, dhe i gjithë prodhimi, thotë ai, ishte më shumë si një ekspeditë sesa një xhirim klasik filmi.
Ai iu nënshtrua një stërvitjeje intensive fizike për rolin dhe u fut në formë të shkëlqyer, duke e ulur peshën e trupit në rreth 76 kilogram.
Xhirimet përfshinin një numër skenash të vështira, nga përballjet me krijesa mitike si Ciklopët dhe Sirenat deri te xhirimet nën shiun artificial të krijuar nga dy motorë gjigantë reaktivë. "Ishin dy motorë si ata të një Boeing 737 që na hidhnin vazhdimisht ujë", tha ai.
Një skenë në veçanti i mbeti në mendje. Ajo përfshinte hyrjen e tij në një Kalë Troje gjigant, gjë që e detyroi të përballej me klaustrofobinë e tij. "Më është dashur të punoj me shumë nga frikërat e mia në këtë projekt. Klaustrofobia ishte njëra prej tyre dhe shpresoj se më në fund e kam lënë pas," tha ai duke qeshur.
Kur nuk është në shesh xhirimi, Damon i është përkushtuar plotësisht familjes së tij. Ai dhe gruaja e tij Luciana kanë katër vajza, Alexia, Isabelle, Gia dhe Stella, dhe shpesh e vizitonin atë në vendngjarje gjatë xhirimeve të "The Odyssey".
Aktori thotë se është i vetëdijshëm se koha me fëmijët e tij po kalon shumë më shpejt nga sa priste. Dy vajzat e tij më të mëdha tashmë janë larguar nga shtëpia familjare dhe kjo, pranon ai, e ka bërë të vlerësojë edhe më shumë vitet që i kanë mbetur me fëmijët e tij më të vegjël.
"Meqenëse dy vajzat tona më të mëdha janë larguar tashmë nga shtëpia dhe jemi të vetëdijshëm se sa shpejt kalojnë këto vite të fundit, përpiqemi t'i shijojmë ato momente sa më shumë që të jetë e mundur dhe t'i ruajmë ato", tha ai.
Përveç familjes së tij, një pjesë e rëndësishme e jetës së tij vazhdon të jetë organizata humanitare Water.org, së cilës i është përkushtuar prej vitesh.