Martohet fituesi i Big Brother Albania 8, Vesel Kurtishaj
Fituesi i spektaklit Big Brother Albania 8, Vesel Kurtishaj, i ka dhënë fund beqarisë.
Ai dhe partnerja e tij, Rreze Kuçi, kanë kurorëzuar dashurinë me martesë mbrëmjen e djeshme (e hënë).
Dasma e tyre u organizua në një nga restorantet luksoze në qytetin e Prizrenit me miq familjarë e personazhe të famshme.
Çifti ka shkëlqyer - nusja me fustan të bardhë dhe Veseli me kostume elegante.
Veseli krahas Big Brother, ka qenë pjesë edhe e spektaklit "Dance With Me".
Foto: Instagram
Ai prej vitesh është pjesë e shoubizit, ku ka krijuar edhe fansa anë e mbanë trojeve shqiptare.
Ndërkaq, viteve të fundit ka bërë një pauzë dhe ka qenë më pasiv nga jeta publike. /Telegrafi/
Foto: Instagram
