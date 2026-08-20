Marin përkujton djalin e tij që u nda nga jeta: Sot do të mbushje një vjeç, ushtari im - mbreti im
Reperi i njohur shqiptar, Marin, ka ndarë një dedikim prekës në rrjetet sociale për djalin e tij të porsalindur, i cili u nda nga jeta një vit më parë.
Në ditën kur i vogli do të festonte ditëlindjen e tij të parë, artisti ka zgjedhur ta kujtojë përmes një ilustrimi të një foshnjeje me krahë engjëlli, të shoqëruar me një mesazh të ndjerë për mungesën e tij.
Në dedikimin e publikuar në gjuhën angleze, Marin ka shprehur dhimbjen që ai dhe bashkëshortja e tij, Alba, vazhdojnë ta përjetojnë, duke theksuar se kujtimi i të birit mbetet i gjallë çdo ditë.
“Sot do të mbushje 1 vjeç, ushtari im, mbreti im! Sa për ta ditur, nuk ka pasur asnjë ditë që nga largimi yt që nuk të mendojmë dhe nuk e çmojmë atë që ishe dhe je për ne. Deri herën tjetër kur babi dhe mami të të shohin, të duam përgjithmonë, engjëlli im”, ka shkruar reperi.
Foto: Marin/InstaStory
Postimi vjen si një kujtim i veçantë në një ditë që për familjen e tij do të duhej të ishte një festë, por që tashmë shënon një tjetër përvjetor të dhimbshëm të humbjes.
Marin dhe Alba kanë zgjedhur përgjithësisht ta mbajnë jetën e tyre familjare larg vëmendjes së publikut, ndaj ky dedikim i rrallë ka prekur ndjekësit e artistit.
Çifti janë gjithashtu prindër të tre vajzave, ndërsa humbja e djalit të tyre mbetet një nga momentet më të dhimbshme në jetën e familjes. /Telegrafi/