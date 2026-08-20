Shërbim i ri në eKosova, pronarët e automjeteve do të njoftohen 15 ditë para skadimit të afatit të regjistrimit të automjetit
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI), në bashkëpunim me Agjencinë e Regjistrit Civil (ARC), ka aktivizuar një shërbim të ri në Platformën eKosova, përmes të cilit pronarët e automjeteve do të njoftohen 15 ditë para skadimit të afatit të regjistrimit të automjetit të tyre.
Kështu bëhet e ditur në një postim në Facebook.
“Ky shërbim synon t’ju ndihmojë të jeni të informuar me kohë dhe të kryeni obligimet që lidhen me automjetin tuaj brenda afatit. Platforma e shërbimeve elektronike eKosova”, bëhet e ditur në njoftim. /Telegrafi/
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