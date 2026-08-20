Callum Turner flet për planet për familje me Dua Lipën: Do të doja të kem fëmijë
Dua Lipa dhe bashkëshorti i saj, aktori britanik Callum Turner, kanë vazhduar të jenë në qendër të vëmendjes edhe dy muaj pas martesës, ndërsa së fundmi Turner ka folur hapur për dëshirën e tij për të krijuar familje.
Çifti thuhet se u martua në muajin qershor, në një ceremoni private në një ndërtesë të administratës lokale në Londër, përpara se të organizonin një festë madhështore tre-ditore në Palermo të Siçilisë. Më pas, ata ndanë me fansat edhe disa momente nga muaji i tyre i zgjatur i mjaltit.
Pavarësisht angazhimeve të shumta profesionale, dyshja ka vijuar të gjejë një ekuilibër mes karrierës dhe jetës martesore.
Turner së fundmi është shfaqur krah Duas në evente promovuese për filmin e tij më të ri, ndërsa aktualisht është duke xhiruar një tjetër projekt në New Jersey, së bashku me aktoren Margaret Qualley.
Në një intervistë të fundit për Esquire UK, aktori 36-vjeçar ka folur me shumë dashuri për martesën e tij dhe ka kujtuar ceremonitë e dasmës, të cilat i ka cilësuar si “ditën më të bukur të jetës sime”.
Turner tregoi se ishte ndier “disi surreal” kur njerëz të panjohur nisën ta uronin për martesën, pasi një moment kaq personal i jetës së tij ishte bërë publik.
Aktori foli gjithashtu hapur për marrëdhënien me këngëtaren shqiptare, duke thënë se të gjesh një person që e do dhe që të do në të njëjtën mënyrë është “një gjë e bukur”.
Megjithatë, Turner nuk ka bërë të ditur se çifti është në pritje të një fëmije dhe as nuk ka dhënë ndonjë afat se kur ata mund të bëhen prindër.
Edhe Dua Lipa ka folur më herët për dëshirën e saj për t’u bërë nënë. Në një intervistë për British Vogue në vitin 2025, këngëtarja tha se “do të donte të kishte fëmijë një ditë”, por pranoi se gjetja e momentit të duhur mund të jetë e vështirë për shkak të angazhimeve të saj profesionale dhe turneve muzikore.
Gjatë intervistës për Esquire UK, Turner u pyet nëse krijimi i një familjeje do të ishte një prej prioriteteve të tij gjatë dekadës së ardhshme.
Aktori u përgjigj hapur se dëshiron të bëhet baba dhe të rrisë fëmijët e tij.
“Sigurisht që po. Jam 36 vjeç. Do të doja të kisha një familje dhe të rrisja disa fëmijë”, tha Turner.
Deklarata e tij ka rikthyer vëmendjen te planet e çiftit për të ardhmen, megjithëse deri tani as Dua Lipa dhe as Callum Turner nuk kanë bërë të ditur se janë në pritje të fëmijës.
Pas një martese të mbajtur larg syrit të publikut, çifti duket se po shijon një kapitull të ri të jetës së tyre, ndërsa të dy vazhdojnë të jenë aktivë në karrierat e tyre. /Telegrafi/