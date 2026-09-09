Nicole Kidman flet hapur për problemin me të cilin është përballur si fëmijë
Nicole Kidman ka zbuluar se belbëzonte kur ishte fëmijë dhe se ndonjëherë e dinte saktësisht se çfarë donte të thoshte, por thjesht nuk mund t’i shqiptonte fjalët.
Ajo foli për përvojën e saj në një intervistë të përbashkët me Sandra Bullock, bashkë-aktoren e saj në filmin e ri “Practical Magic 2”, i cili del në kinema më vonë këtë javë.
Kidman e habiti Bullock gjatë intervistës kur përmendi se kishte belbëzuar kur ishte fëmijë. "Unë belbëzova kur isha e vogël," tha ajo. Bullock u përgjigj: "Nuk e kisha idenë që belbëzonit. Sa vjeç ishit?"
"Rreth katër, pesë, gjashtë vjeç. Ajo moshë," kujtoi Kidman. Ajo shpjegoi se shpesh e dinte paraprakisht se çfarë donte të thoshte dhe mezi priste ta thoshte, por fjalët nuk dolën ashtu siç donte.
"Do ta dija saktësisht se çfarë doja të thoja dhe do të isha i emocionuar ta thoja, por nuk funksionoi. Më duhej kohë që fjalët të dilnin nga goja."
Aktorja thotë se ajo ende belbëzon herë pas here, por me kalimin e kohës ka mësuar një teknikë që e ndihmon ta përballojë këtë. Kur ndien se do të ngecë, ajo thjesht ngadalëson ritmin dhe bën një pushim të shkurtër.
"Ndonjëherë më ndodh për një ose dy sekonda, por e kam zotëruar teknikën dhe kam mësuar si ta përballoj", tha ajo. Ajo gjithashtu kujtoi këshillat që merrte shpesh gjatë rritjes: "Të gjithë më thoshin gjithmonë: 'Ndalo, ndalo, mendo për atë që do të thuash dhe pastaj thuaje'".
Kidman i lidhi problemet e saj me të folurin me ndrojtjen që e kishte munduar që nga fëmijëria. Ajo thotë se edhe sot, nuk është e lehtë për të të gjejë veten vetëm në situata si hyrja në një restorant të mbushur me njerëz ose mbërritja në një festë.
"Jam shumë e turpshme - shumë e turpshme. Madje kam belbëzuar kur isha fëmijë, gjë që e kam kapërcyer ngadalë, por ndonjëherë ende tërhiqem në turpin tim", tha ajo.
Filmi "Practical Magic 2" del në kinematë në Kroaci më 10 shtator.