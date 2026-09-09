Nicola Peltz shkëlqeu me të bardha, Brooklyn e përqafoi dhe e puthi para kamerave
Nicola dhe Brooklyn Beckham nuk e fshehën sa shumë janë të dashuruar gjatë paraqitjes së tyre në Festivalin Amerikan të Filmit në Deauville të Francës.
Çifti ishte shumë afër në ceremoninë e hapjes së festivalit, me Brooklyn që përqafoi dhe puthi gruan e tij në tapetin e kuq ndërsa pozonin për fotografët, shkruan Hello!.
Për këtë rast, 31-vjeçarja Nicola zgjodhi një fustan elegant të gjatë të bardhë që lidhet rreth qafës dhe duket si një fustan nusërie. Fustani ishte bërë prej pëlhure të stampuar dhe ishte zbukuruar me rrudha rreth dekoltesë që rrjedhnin në njërën anë dhe përfundonin në një bisht të shkurtër.
Ajo i ngriti flokët lart për të nxjerrë në pah prerjen e fustanit dhe zgjodhi një grim delikat.
Burri i saj, Brooklyn, 27 vjeç, zgjodhi një kostum klasik të zi dhe një këmishë të bardhë që i shkonte fustanit të saj të bardhë, dhe e kompletoi kombinimin me syze me kornizë transparente. Çifti ishte praktikisht i pandashëm në tapetin e kuq.
Në një moment, Brooklyn e puthi Nicolën në faqe ndërsa ajo buzëqeshi për fotografët, dhe fotografët i kapën gjithashtu në një përqafim të ngushtë.
Ata mbërritën në festival katër vjet pasi u martuan në një ceremoni madhështore në prill 2022 në pronën e familjes së saj në Palm Beach, Florida. Ata u takuan për herë të parë në festivalin Coachella në vitin 2017, por filluan të dilnin vetëm pasi u rilidhën në vitin 2019. Brooklyn i propozoi martesë në korrik 2020.
Më vonë ai pranoi se e kuptoi shpejt se Nicola ishte gruaja me të cilën donte të kalonte jetën. "Pas tre muajsh, e dija që doja të martohesha me të", tha ai për Glamour. "Gjithmonë kam dashur të martohem i ri dhe kur takova Nicolën, isha plotësisht i sigurt", shtoi ai.
Nicola ka folur gjithashtu hapur se sa shumë domethënës është bashkëshorti i saj për të, dhe të dyja shpesh theksojnë se janë miqtë më të mirë të njëra-tjetrës.
Kohët e fundit ato treguan sa të afërta janë , kur Nicola mori çmimin Kinéo Rising Star për filmin e saj "Prima" në Festivalin e Filmit në Venecia. Në një fjalim emocionues, ajo falënderoi familjen e saj që e inkurajuan të ndiqte ëndrrat e saj dhe veçanërisht falënderoi Brooklyn për mbështetjen e tyre të vazhdueshme.