Selena Gomez shet vilën e saj në Kaliforni për 5.4 milionë dollarë
Selena Gomez ka shitur të martën vilën e saj në Encino, Kaliforni, për 5.4 milionë dollarë.
Këngëtarja dhe aktorja me origjinë nga Teksasi, 34 vjeçe, ka arritur marrëveshjen për shitjen e pronës pasi fillimisht e kishte nxjerrë në treg në maj, me një çmim fillestar prej 6.49 milionë dollarësh. Sipas TMZ, vila ka gjashtë dhoma gjumi, 10 banja dhe një sipërfaqe prej rreth 1,068 metrash katrorë.
Aktorja e serialit “Only Murders in the Building”, e cila është e martuar me Benny Blanco, 38 vjeç, e bleu pronën në vitin 2020 për 4.89 milionë dollarë.
Prona kishte qenë më parë në pronësi të ikonës së ndjerë të muzikës rock, Tom Petty, i cili e shiti atë në vitin 2017, vetëm disa muaj para se të ndërronte jetë në moshën 66-vjeçare në Malibu.
Kjo është vila ku Gomez xhiroi emisionin e saj të gatimit, “Selena + Chef”, si dhe videot e saj me këshilla për grimin për markën Rare Beauty.
Shitja vjen më pak se dy vjet pasi Gomez dhe bashkëshorti i saj, Benny Blanco, blenë një rezidencë luksoze në Beverly Hills për shumën marramendëse prej 35 milionë dollarësh, në dhjetor të vitit 2024.
Sipas të dhënave të pronës të siguruara nga Realtor.com, Gomez e nxori vilën në shitje më 1 maj.
Në njoftimin e shitjes, prona përshkruhej si një “rezidencë private e një personazhi të famshëm”, e cila “sjell një vizion magjik të romancës, frymëzimit dhe qetësisë”.
Sipas njoftimit, rezidenca karakterizohej nga “arkitekturë unike, e realizuar me vëmendje të jashtëzakonshme ndaj detajeve dhe me materialet e cilësisë më të lartë”.
Ndër veçoritë kryesore të pronës përfshiheshin një kuzhinë profesionale për gatim, një bodrum vere, palestër, dhomë masazhi, hapësirë pune krijuese, dhomë ngrënieje, studio regjistrimi vokal, dhomë pushimi, dhomë familjare dhe një suitë për mysafirët.