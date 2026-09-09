Florence Pugh tërheq vëmendjen me një bluzë me dekolte të hapur dhe një fund spektakolar në eventin e Max Mara në Venecia
Florence Pugh tërhoqi të gjitha vëmendjet me një bluzë të shkurtër me dekolte të theksuar dhe një fund dramatik, teksa u shfaq me shumë stil në eventin e Max Mara në Venecia të martën.
Aktorja 30-vjeçare pozoi përpara arkitekturës historike të qytetit dhe pranë bregut, e veshur me një ansambël mbresëlënës.
Bluza kishte një dekolte tepër të hapur dhe një pjesë pëlhure që aktorja e kishte hedhur elegantisht mbi krahë.
Fundi vezullues, në të njëjtën nuancë, i përshtatej linjave të trupit dhe zgjatej deri në dysheme, duke krijuar një pamje spektakolare.
Florence kishte vendosur një varëse dhe vathë të mrekullueshëm me diamante, ndërsa në dorë mbante një çantë clutch teksa pozonte para fotografëve.
Më herët gjatë ditës, Florence u pa duke mbërritur në Festivalin e Filmit në Venecia me një taksi uji.
Udhëtimi i saj në qytetin italian vjen katër vjet pas bujës së madhe mediatike gjatë turneut promovues të filmit “Don’t Worry Darling”, i cili në atë kohë u cilësua si një nga momentet më ikonike të karrierës së saj.
Aktorja britanike dukej tejet elegante, teksa kishte zgjedhur të mos vishte sytjena nën një këmishë të zezë elegante dhe pantallona të qepura sipas masës.
Ajo e kompletoi pamjen elegante me taka shumë të larta, një shami koke nga Louis Vuitton dhe syze dielli të mëdha.
Festivali i Filmit në Venecia nisi të mërkurën e kaluar me premierën e filmit “Ink”, me regji të britanikut Danny Boyle, një dramë që trajton ngritjen e manjatit të medias, Rupert Murdoch.