Këngëtarja e famshme e njohur, Carly Rae Jepsen ia vuri emrin djalit të saj sipas një personazhi nga një serial i njohur
Carly Rae Jepsen ka zbuluar se e quajti djalin e saj të porsalindur Ilya dhe se është frymëzuar nga personazhi i serialit të njohur "Heated Rivalry", i luajtur nga Connor Storrie. Këngëtarja 40-vjeçare e zbuloi emrin në një intervistë të publikuar të martën.
Duke folur për The Hollywood Reporter, Jepsen konfirmoi se është një fanse e madhe e dramës romantike për lojtarët e hokejit. "Shfaqja ishte e mrekullueshme. Emri i djalit tim është Ilya. Ndoshta është për shkak të shfaqjes", tha ajo.
Këngëtarja zbuloi gjithashtu se do të ishte një "ëndërr e bërë realitet" të regjistronte një këngë për sezonin e dytë të serialit Crave.
Deklarata e saj erdhi pasi drejtuesi i shfaqjes dhe bashkëkombësi i saj, Jacob Tierney, tha në podkastin "What Chaos!" se do të donte shumë ta punësonte atë për të regjistruar një këngë origjinale.
Jepsen lindi djalin e saj në mars me bashkëshortin e saj, producentin muzikor Cole MGN. Çifti u martua në tetor 2025 në një ceremoni intime në Bard Ballroom në Chelsea Hotel, me tezen dhe xhaxhain e saj që drejtuan ceremoninë. Këngëtarja dhe producenti 41-vjeçar, emri i plotë i të cilit është Cole Marsden Greif-Neill, janë në lidhje që nga viti 2022.
Seriali "Heated Rivalry" u bë një hit i papritur pas premierës së tij në nëntor 2025. Bazuar në librat e autores Rachel Reid, ai ndjek romancën sekrete shumëvjeçare midis dy lojtarëve profesionistë të hokejit. Së bashku me Storrie, një nga rolet kryesore luhet nga Hudson Williams, i cili luan rolin e Shane Hollander.
Seriali ka tërhequr një numër të madh fansash shumë të përkushtuar, por popullariteti i tij ka sjellë edhe probleme. Në mars, aktorët Hudson Williams dhe Francois Arnaud, i cili luan rolin e Scott Hunter në serial, reaguan ashpër ndaj sjelljes toksike nga disa prej audiencës. Arnaud e gjeti veten shënjestër të abuzimit në internet pasi u lidh për një kohë të shkurtër me Storrie-n.
Në një postim të përbashkët në Instagram, ata thanë: “Mos e quani veten fansa nëse përhapni komente raciste, homofobike, bifobike, mizogjiniste, moshore ose komente të tjera fyese. Askush prej nesh nuk ka nevojë për ‘dashurinë’ tuaj plot urrejtje.”
Mesazhi vazhdonte: “Ne të gjithë e respektojmë, mbështesim dhe e duam njëri-tjetrin dhe jemi në të njëjtën anë. Nëse nuk mund ta pranoni këtë, humbisni.”