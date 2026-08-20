Droni bie në Rumani gjatë sulmit rus ndaj Ukrainës, NATO ngre aeroplanët në ajër
Rumania ngriti në ajër avionët luftarakë të NATO-s pasi një dron hyri në hapësirën e saj ajrore gjatë një sulmi të madh rus me raketa dhe dronë ndaj Ukrainës fqinje.
Ministria e Mbrojtjes e Rumanisë tha se radari ushtarak zbuloi një grup objektivash ajrorë pranë kufirit ukrainas, në veri të qarkut lindor të Tulceas.
Dy avionë luftarakë spanjollë F-18 në Rumani, si pjesë e misionit të patrullimit ajror të NATO-s, u ngritën në ajër për të monitoruar situatën, ndërsa një helikopter ushtarak rumun IAR-330 SOCAT u dërgua në një mision zbulimi.
Autoritetet lëshuan gjithashtu një alarm për njerëzit në zonën e prekur.
Ministria tha se një dron kaloi në hapësirën ajrore rumune rreth 13 kilometra në lindje të Galațit, një qytet afër kufijve me Ukrainën dhe Moldavinë.
Tre minuta më vonë, ekuipazhi i helikopterit rumun raportoi se droni ishte rrëzuar rreth katër kilometra në verilindje të fshatit Grindu në Qarkun Tulcea.
Përplasja shkaktoi një zjarr, i cili u shua vetë. Nuk u raportuan viktima apo dëme dhe një ekip ushtarak u dërgua për të siguruar vendin e rrëzimit.
Incidenti vjen vetëm katër ditë pasi një avion spanjoll F-18 rrëzoi një tjetër dron pasi ai hyri në hapësirën ajrore rumune nga Moldavia.
Rumania nuk e identifikoi as atë avion, megjithëse një zëdhënës i NATO-s tha se dukej të ishte rus.