Aeroplani i Zelenskyt për pak u godit nga droni – alarm në qiell gjatë udhëtimit drejt Norvegjisë
Një moment dramatik gjatë udhëtimit të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky drejt Norvegjisë: aeroplani me të cilin ai po udhëtonte për në Oslo thuhet se për pak u godit nga një dron gjatë ngritjes nga Moldavia.
Lajmi u bë i ditur nga kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre, i cili tha se ky incident është një tjetër dëshmi e rrezikut të përditshëm me të cilin përballet lideri ukrainas gjatë luftës me Rusinë.
Zelensky po udhëtonte drejt Oslos për funeralin shtetëror të mbretit Harald V, ndërsa gjatë qëndrimit në Norvegji zhvilloi edhe takime për forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, transmeton Telegrafi.
Në qendër të diskutimeve ishte edhe iniciativa FREYJA, një projekt evropian që synon krijimin e një sistemi të mbrojtjes kundër raketave balistike dhe zhvillimin e alternativave evropiane ndaj sistemeve amerikane Patriot.
Por incidenti me dronin riktheu në vëmendje një realitet të ashpër: edhe udhëtimet e presidentit ukrainas jashtë vendit mbeten të ekspozuara ndaj rrezikut të luftës.
Ndërkohë, Zelensky ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar presion më të madh ndaj Moskës, duke argumentuar se sanksionet dhe përpjekjet për izolimin diplomatik të Rusisë ende nuk kanë mjaftuar për t'i dhënë fund sulmeve. /Telegrafi/