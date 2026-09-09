CIA në qendër të negociatave, John Ratcliffe mund të marrë rol kyç në përpjekjet amerikane për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës
Një ndryshim i rëndësishëm mund të jetë duke u përgatitur në diplomacinë amerikane për luftën Rusi-Ukrainë. Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, pritet të marrë një rol shumë më të madh në përpjekjet e Uashingtonit për t'i dhënë fund luftës, duke përfshirë edhe diplomacinë e drejtpërdrejtë mes Moskës dhe Kievit.
Sipas Financial Times, Shtëpia e Bardhë po shqyrton mundësinë e rritjes së rolit të Ratcliffe, ndërsa përfshirja e të dërguarit special të presidentit Donald Trump, Steve Witkoff, dhe këshilltarit Jared Kushner mund të reduktohet. Vendimi përfundimtar, megjithatë, ende nuk është marrë nga Trump.
Sipas burimeve të informuara të gazetës, persona pranë Ratcliffe u kanë thënë homologëve evropianë se drejtori i CIA-s do të luajë një rol më të madh në atë që njihet si “shuttle diplomacy” – udhëtime dhe kontakte të drejtpërdrejta mes palëve për të afruar qëndrimet e tyre.
Ratcliffe pritet të vazhdojë njëkohësisht kontaktet me shërbimet e inteligjencës të Rusisë dhe Ukrainës, duke përdorur kanalet që ai tashmë ka krijuar.
Lëvizja do të përfaqësonte një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si administrata Trump po e trajton diplomacinë për Ukrainën.
Ndërkohë, sipas burimeve të Financial Times, mes Ratcliffe dhe Witkoff ka nisur një përplasje për ndarjen e përgjegjësive dhe drejtimin e procesit diplomatik.
Witkoff pritet të mbetet i dërguari special i SHBA-së për misionet e paqes dhe mund të vazhdojë të jetë i përfshirë në procesin për Ukrainën, edhe nëse Ratcliffe merr një rol më të madh.
Kushner, ndërkohë, mund të tërhiqet gradualisht nga dosja ukrainase dhe të përqendrohet në përpjekjet diplomatike lidhur me konfliktet në Gaza dhe Iran.
Ratcliffe tashmë ka bërë një lëvizje të pazakontë. Më 25 gusht, drejtori i CIA-s udhëtoi në Moskë, ku zhvilloi takime me zyrtarë të lartë të inteligjencës ruse. Kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme ruse, Sergei Naryshkin, konfirmoi më vonë se kishte zhvilluar një takim pune me Ratcliffe.
Vizita ishte veçanërisht e rëndësishme sepse Ratcliffe u bë drejtori i parë i njohur i CIA-s që viziton Rusinë në këtë nivel që prej udhëtimit të William Burns në vitin 2021.
Presidenti Trump e minimizoi atëherë rëndësinë e vizitës, duke e përshkruar si një takim “gjysmë-rutinë”.
Por tashmë, sipas Financial Times, vizita duket se mund të ketë qenë pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për ta futur Ratcliffe në qendër të diplomacisë amerikane ndaj Moskës.
Ndryshimi i mundshëm në ekipin amerikan vjen në një moment kritik. Përpjekjet diplomatike mes Rusisë dhe Ukrainës kanë bërë pak përparim, ndërsa Moska dhe Kievi vazhdojnë të kenë dallime të thella, veçanërisht për territorin dhe kushtet e një armëpushimi.
Në ditët e fundit, Witkoff dhe Kushner kanë zhvilluar takime në Moskë dhe Kiev, në përpjekje për të ringjallur negociatat dhe për të krijuar mundësinë e rifillimit të bisedimeve trepalëshe SHBA-Rusi-Ukrainë.
Pas këtyre takimeve, presidenti Trump zhvilloi gjithashtu një telefonatë me Vladimir Putinin, gjatë së cilës u diskutua nevoja për t'i dhënë fund shpejt luftës dhe për të vazhduar kontaktet diplomatike.
Sipas Financial Times, zyrtarët ukrainas nuk kanë shfaqur kundërshtim ndaj mundësisë që Ratcliffe të marrë një rol më të madh.
Burime ukrainase kanë thënë se Kievi ka marrëdhënie pune të mira si me Ratcliffe, ashtu edhe me Witkoff dhe Kushner.
Problemi kryesor, sipas tyre, nuk është se kush e udhëheq delegacionin amerikan, por qëndrimi i Moskës dhe kërkesat e saj në negociata.
Nëse Trump e miraton ndryshimin, drejtori i CIA-s do të bëhej një nga figurat kryesore amerikane në përpjekjen për të negociuar fundin e luftës, duke sjellë në tryezë një kanal të drejtpërdrejtë me inteligjencën ruse dhe përvojën e kontakteve të nivelit të lartë.
Por për momentin, ky mbetet një plan në shqyrtim – dhe jo ende një vendim përfundimtar i Shtëpisë së Bardhë.