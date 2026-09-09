Droni rus bie pranë kompleksit të banimit në Kiev, nëntë të plagosur pas sulmit
Një dron rus ka rënë mbi një magazinë në një zonë të banuar të Kievit, duke shkaktuar zjarr dhe duke rritur në nëntë numrin e personave të plagosur nga sulmi ajror ndaj kryeqytetit ukrainas.
Incidenti ndodhi pasditen e 9 shtatorit, në distriktin Dniprovskyi të Kievit, pranë kompleksit të banimit Komfort-Town, transmeton Telegrafi.
Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, njoftoi fillimisht se një dron kishte rënë mbi një ndërtesë shumëkatëshe. Megjithatë, autoritetet e qytetit e korrigjuan më vonë informacionin, duke sqaruar se droni kishte goditur një magazinë, ku shpërtheu një zjarr.
“Një zjarr ka shpërthyer në një magazinë në distriktin Dniprovskyi, pasi një dron ra në këtë zonë”, deklaroi Klitschko.
Pamjet dhe raportimet nga banorët e zonës treguan se incidenti ndodhi pranë kompleksit të madh rezidencial Komfort-Town, duke shkaktuar shqetësim tek banorët.
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Administrata Ushtarake e Qytetit të Kievit konfirmoi se numri i të plagosurve nga sulmi rus në kryeqytet është rritur në nëntë persona.
Ekipet e emergjencës u dërguan menjëherë në vendngjarje për të vënë nën kontroll zjarrin dhe për të vlerësuar dëmet.
Sulmi është pjesë e një vale të re sulmesh ruse me dronë ndaj Kievit dhe rajoneve të tjera të Ukrainës.
Autoritetet ukrainase vazhdojnë të monitorojnë situatën, ndërsa ekipet e shpëtimit po punojnë në zonat e prekura për të përcaktuar shkallën e plotë të dëmeve.
Rënia e dronit në një zonë të banuar të Kievit tregon edhe një herë se sulmet ajrore ruse po vazhdojnë të paraqesin rrezik të drejtpërdrejtë për civilët dhe infrastrukturën urbane të kryeqytetit ukrainas. /Telegrafi/