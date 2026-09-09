Çernobili blindohen me rrjeta kundër dronëve, Ukraina forcon mbrojtjen pranë kufirit me Bjellorusinë
Rrjeta gjigante kundër dronëve janë shfaqur mbi rrugët që çojnë drejt Çernobilit, ndërsa Ukraina po forcon mbrojtjen në një nga zonat më strategjike pranë kufirit me Bjellorusinë.
Struktura të larta metalike, të lidhura me rrjeta mbrojtëse, janë vendosur mbi disa segmente rrugore në zonën e përjashtimit të Çernobilit, në rajonin e Kievit.
Pamjet u publikuan nga media ukrainase Telegraf, e cila raporton se masat janë pjesë e përgatitjeve më të gjera mbrojtëse pranë kufirit me Bjellorusinë, transmeton Telegrafi.
Rrjeta të tilla janë përdorur edhe më parë në zonat e frontit për të mbrojtur automjetet ushtarake, transportin civil dhe personelin nga dronët FPV rusë.
Qëllimi është i thjeshtë, por strategjik: një dron që fluturon në lartësi të ulët mund të ngecë në rrjetë ose të shpërthejë përpara se të arrijë objektivin.
Rrjetat mund të jenë veçanërisht të dobishme kundër dronëve të vegjël FPV dhe mjeteve pa pilot që përdoren për sulme ose për hedhjen e eksplozivëve.
Ato mund të pengojnë gjithashtu dronët e zbulimit, të cilët përdoren për identifikimin e objektivave dhe korrigjimin e zjarrit të artilerisë përgjatë rrugëve logjistike.
Megjithatë, kjo mbrojtje nuk është absolute. Rrjetat janë projektuar kryesisht për dronët relativisht të vegjël që fluturojnë në lartësi të ulët dhe nuk ofrojnë mbrojtje domethënëse ndaj dronëve më të mëdhenj të tipit Shahed, të cilët mbajnë koka luftarake më të rënda.
Pikërisht për këtë arsye, Ukraina po kombinon pengesat fizike me luftën elektronike dhe masa të tjera të mbrojtjes ajrore.
Zona e përjashtimit të Çernobilit ndodhet shumë pranë kufirit me Bjellorusinë dhe ka një rëndësi të veçantë strategjike.
Në shkurt të vitit 2022, forcat ruse hynë në Ukrainën veriore përmes territorit bjellorus. Trupat ruse pushtuan përkohësisht pjesë të zonës së Çernobilit dhe morën nën kontroll edhe centralin bërthamor të Çernobilit, përpara se të tërhiqeshin disa javë më vonë pas dështimit të ofensivës drejt Kievit.
Sipas raportimeve të Telegraf, duke cituar edhe Der Spiegel, Ukraina ka ndërmarrë ndërkohë masa të tjera mbrojtëse në zonë, përfshirë pika kontrolli, llogore, pozicione mbrojtëse dhe fortifikime.
Forcimi i zonës vjen në një moment kur zyrtarë ukrainas kanë paralajmëruar se Moska ka përgatitur disa skenarë të mundshëm për operacione drejt Kievit dhe Çernihivit.
Zëvendësshefi i Zyrës së Presidentit ukrainas, Pavlo Palisa, ka thënë se informacioni për planet ruse është verifikuar përmes disa burimeve të inteligjencës.
Por ai ka bërë një dallim të rëndësishëm: ekzistenca e planeve nuk do të thotë se një ofensivë është e pashmangshme.
Sipas tij, Ukraina nuk ka parë deri tani shenja se Rusia ka grumbulluar forcat e nevojshme për një sulm të ri në drejtim të Kievit ose Çernihivit.
Të njëjtin vlerësim ka dhënë edhe gjenerali ukrainas Vadym Skibitsky, nga inteligjenca ushtarake HUR, i cili në gusht deklaroi se aktualisht nuk kishte tregues se Rusia kishte krijuar grupimin e nevojshëm për një ofensivë të re në veri.
Megjithatë, ai paralajmëroi se situata mund të ndryshojë nëse Moska ndërmerr një mobilizim të ri pas zgjedhjeve parlamentare ruse.
Rreziku për rrugët pranë Çernobilit lidhet veçanërisht me përdorimin masiv të dronëve nga Rusia.
Disa dronë FPV përdorin sinjale radioje ose rrjete celulare dhe mund të pengohen nga sistemet e luftës elektronike. Por Rusia ka zgjeruar edhe përdorimin e dronëve me fibra optike, të cilët lidhen me operatorin përmes një kablloje dhe janë shumë më të vështirë për t'u neutralizuar me bllokim elektronik.
Prandaj, rrjetat mbi rrugë përfaqësojnë një shtresë shtesë mbrojtjeje, veçanërisht në korridoret logjistike ku lufta elektronike nuk është gjithmonë e mjaftueshme.
Çernobili, dikur simbol i katastrofës bërthamore, po shndërrohet sërish në një nga pikat më të fortifikuara të Ukrainës veriore – këtë herë kundër kërcënimit të dronëve dhe një fronti që Kievi nuk dëshiron ta shohë të hapet përsëri. /Telegrafi/