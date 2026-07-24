Maresca reagon për herë të parë ndaj zërave që e lidhin Rodrin me Real Madridin
Trajneri i Manchester Cityt, Enzo Maresca, ka komentuar për herë të parë spekulimet e vazhdueshme që e lidhin Rodrin me një transferim te Real Madridi, duke theksuar se nuk është i shqetësuar nga thashethemet që qarkullojnë rreth mesfushorit spanjoll.
Rodri është një nga emrat më të përfolur të kësaj vere, pasi paraqitjet e tij të shkëlqyera në Kupën e Botës 2026, ku ndihmoi Spanjën të shpallet kampione dhe u zgjodh lojtari më i mirë i turneut, kanë rritur interesimin e klubeve të mëdha evropiane, me Real Madridin që vazhdon të përmendet si destinacioni më i mundshëm.
I pyetur për këto raportime, Maresca u shpreh se është normale që lojtarë të këtij niveli të jenë objekt spekulimesh.
"Rreth lojtarëve të mëdhenj ka gjithmonë spekulime. Nuk jam i shqetësuar për këtë. Është krejtësisht normale. Ata fituan Kupën e Botës dhe ai ishte lojtari më i mirë i turneut”.
“Çdo trajner do të donte ta kishte Rodrin, sepse ai është një futbollist i jashtëzakonshëm. Por tani ai do t'i nënshtrohet një operacioni për problemin në shpinë, besoj të hënën”.
“Më pas ka nevojë për pushim, të rikuperohet dhe më pas do të rikthehet këtu me ne", deklaroi Maresca.
Deklarata e teknikut italian vjen në një kohë kur raportimet për interesimin e Real Madridit ndaj Rodrit janë intensifikuar, megjithëse Manchester City vazhdon ta konsiderojë spanjollin si një nga shtyllat kryesore të projektit të klubit.
Për momentin, prioriteti i Rodrit mbetet rikuperimi i plotë pas ndërhyrjes kirurgjikale, ndërsa e ardhmja e tij vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes gjatë afatit kalimtar veror./Telegrafi/