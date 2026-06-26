Man City thyen rekordin e Ligës Premier me një transferim në vlerë 150 milionë euro
Gazetari i famshëm i futbollit, Fabrizio Romano, ka njoftuar tashmë se transferimi i Elliot Anderson te Manchester City është arritur përfundimisht.
Lajmi vjen në mes të Kupës së Botës, ku Anderson po luan me ekipin kombëtar të Anglisë dhe është bërë një anëtar i domosdoshëm i formacionit të “Tre Luanëve”.
Anderson bëri përshtypje me performancat e tij për Nottingham Forest sezonin e kaluar, duke marrë një thirrje nga trajneri Thomas Tuchel, dhe tani është koha për një transferim në karrierë.
Romano thotë se kompensimi që City do t’i paguajë Forestit për transferimin e Andersonit, është 135 milionë euro, ku me bonuse, mund të shkojë deri në 150 milionë euro, teksa testet mjekësore do të mbahen në SHBA.
🚨🔵 BREAKING: Elliot Anderson to Manchester City, here we go! Deal in place between clubs for fee worth £116m.#MCFC sources confirm agreement now done after talks at final stages as reported last week.
Anderson asked Forest today to go and leave the club. Medical in the US. pic.twitter.com/CQdzMWYuxW
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
City do të thyejë kështu rekordin për shumën e kompensimit të paguar për një lojtar të vetëm, pasi rekordi më parë mbahej nga Jack Grealish, i cili u pagua 117.5 milionë euro te Aston Villa.
Përveç kësaj, transferimi i Anderson pritet ta thyej edhe rekordin e Ligës Premier, i cili mbahet nga transferimi i Alexander Isak nga Newcastle te Liverpool për 140 milionë euro.
🚨 BREAKING: Manchester City strike agreement with Nottingham Forest to sign Elliot Anderson. #MCFC made 23yo #NFFC midfielder primary target to bolster this summer & now done deal, subject to #England international finalising personal terms @TheAthleticFC https://t.co/VdCgmbb0Kf
— David Ornstein (@David_Ornstein) June 25, 2026
Anderson është 23 vjeç, ai u rrit në Newcastle, nga të cilët u transferua te Forest në vitin 2024 për 41 milionë euro, dhe tani ish-kampioni i Evropës po mbush arkën e tij me transferimin e tij te City.
Deri më tani, Anderson ka bërë 11 paraqitje për ekipin kombëtar të Anglisë. /Telegrafi/