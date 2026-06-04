Man City po shqyrton padi për kandidatin për president të Real Madridit pas deklaratave rreth Haalandit
Manchester City po shqyrton veprime ligjore pas komenteve të bëra në Spanjë që përfshijnë kandidatin presidencial të Real Madridit, Enrique Riquelme, dhe pretendimeve për të ardhmen e Erling Haaland.
Riquelme sugjeroi që Haaland mund të bashkohej me Real Madridin nëse fiton zgjedhjet, duke shkaktuar një reagim të fortë nga Manchester City.
Nën-kampionët e Ligës Premier i kanë mohuar me vendosmëri spekulimet, duke këmbëngulur se nuk ka të vërteta në raportet që e lidhin sulmuesin norvegjez me një largim nga stadiumi Etihad.
“Haaland dhe Rodri janë dy nënshkrimet e mia yje”, Riquelme me premtim të madh nëse bëhet president i Real Madridit
Përveç saj, City po shqyrton veprime ligjore pas komenteve të bëra nga kandidati për president të Real Madridit, Enrique Riquelme.
“Historitë që kanë dalë nga Spanja në lidhje me të ardhmen e Erling Haaland janë të pavërteta”.
“Nuk ka asnjë shans që kjo të ndodhë dhe nuk ka asnjë klauzolë kontraktuale që ta mundësojë këtë”.
“Ne po shqyrtojmë veprime ligjore për përdorimin e imazhit të lojtarit tonë në këtë kontekst”, thuhet në deklaratën e Cityt. /Telegrafi/
🚨⚠️ OFFICIAL: Manchester City statement.
“The stories which have emerged from Spain regarding the future of Erling Haaland are FALSE”.
“There is NO chance of this happening and there is no contractual clause to enable it”.
“We are considering LEGAL ACTION for the use of our… pic.twitter.com/vAmX2Swwe2
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026