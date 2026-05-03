Malbora përjashtohet nga Ferma VIP
Ferma VIP u shoqërua me një zhvillim të papritur ditën e sotme (e diel) që tronditi banorët dhe publikun.
Malbora Gurra, një nga personazhet më të komentuar të këtij sezoni, është përjashtuar nga gara për çmimin e madh.
Vendimi u bë i ditur përmes një zarfi nga produksioni, i cili u lexua brenda fermës dhe shkaktoi reagime të menjëhershme.
Në njoftim thuhej se arsyeja e skualifikimit lidhet me “shkelje të përsëritura të rregullave” gjatë qëndrimit të saj.
Përjashtimi ka ndezur menjëherë diskutimet në rrjetet sociale, veçanërisht në faqen zyrtare të programit në Instagram.
Një pjesë e fansave u shprehën të zhgënjyer, duke e konsideruar Malborën si një kandidate të fortë për finalen dhe duke e quajtur largimin e saj një vendim të gabuar.
Në të njëjtën kohë, në komente u ngritën edhe dyshime për standarde të dyfishta, pasi disa ndjekës pretendojnë se konkurrentë të tjerë, të përmendur shpesh me emra si Gresa, Adi apo Ola, kanë thyer rregullat më herët, por nuk janë ndëshkuar në të njëjtën mënyrë. /Telegrafi/