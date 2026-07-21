"Mala" një dashni e verës sapo ka ardhur nga David Dreshaj dhe Korab Shaqiri
Dashni dhe plot freski në këto ditë tē nxehta teksa dëgjoni projektit më të ri muzikor që sapo ka ardhu nga dy artistë e njohur David Dreshaj dhe Korab Shaqiri.
Djemtë r muzikës si duket ja kanë qëlluar në shenjë në këtë bashkëpunim të parë muzikor. Dhe shprehja "I nxehti mbytet me të nxehtë" merr shunë kuptim në këto ditë me temperatura të larta dhe mr këtë super hit të nxehtë që i dedikohet dashurisë.
Kujtojmë që producenti muzikor i kësaj këngë është Twix Music, Indrit Dode, Melodia, beat dhe muzikë po Twix Music, - Indrit Dode dhe Korab Shaqiri.
Fjalët e këngës janë shkruar nga Twix Music, Indrit Dode, Korab Shaqiri dhe David Dreshaj, Recorded ngaTwix Music, - Indrit Dode. Mixed dhe master punuar nga Anxhelo Muhari dhe Alfred Sula.
Klipi është përshtatur mjaft bukur nga Mars Studio, - (Endrit Rrahimi), dhe në praninë e modeles Ardiana Peku që e hijëshon klipin.
Që në ditën e parë të publikimit dueti po pëlqehet mjaft dhe e keni kudo në çdo platformë muzikore kështu që ju mbetet ta shijoni. /Telegrafi/
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