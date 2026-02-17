Artisti i njohur shqiptar, Lyrical Son, është ngjitur në skenën e Marshit “Drejtësi, jo politikë” për të interpretuar një këngë për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.

“Ushtria Çlirimtare” është kënga të cilën ai e performoi, duke ngjallur emocione tek të gjithë të pranishmit.

“Kur liria cenohet, ne duhet me kthy me zor. Liri", tha ai.

Ndërkohë, ka nisur në Prishtinë Marshi me moton “Drejtësi, jo politikë”, i cili po zhvillohet në mbrojtje të katërshes së UÇK-së që po mbahen në Hagë.

Ky marsh është organizuar nga plaftorma “Liria ka emër”.

Lyrical Son: Për mua hero nuk ishte Spidermani, por UÇK-ja

Aktiviteti u organizua në 18 vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës. /Telegrafi/

