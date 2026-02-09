Luizi flet për tragjedinë në familjen e Gjestit, tregon bisedën që shkëmbeu me babanë e tij
Luiz Ejlli ka hyrë për pak ditë në shtëpi, por tashmë ka realizuar biseda të ndryshme me banorët.
Në një bisedë me Gimbon, DJ e Gjestit, ai ka kujtuar ditën kur shkoi në varrim te vëllai i Gjestit.
I njëjti thekson se ka ngelur i habitur me babanë e Gjestit, forcën që kishte në ato momente.
Foto: TikTok
"Atë e njoh si emër, nuk jemi takuar kurrë. Atëherë më tha prit këtu se po e thërras të atin, shkoi e mori të atin dhe më tha prit këtu. I kam thënë edhe aty, kam kujtuar se jam i fortë po unë sot e pashë çka do të thotë me qenë burrë i fortë, se me qenë në vend tënd e me të mbajt këmbët, ti qofsh", u shpreh ai.
Tutje theksoi: "Unë e di i thash sa e ke dashur, por nuk e di sa je duke vuajtur sepse unë kam fëmijë vet. Dhe të arrij burri të më thotë si është Luna duke e pasur atë, është diçka e rëndë. Nuk ia uroj askujt, më ka ardhur jo keq por. Kur ndodhi thashë ah këto portalet, pse shpifin".
Edhe pse nuk e njihte atë personalisht, artisti shkodran tregon se ishte shumë e rëndë.
Vëllai i Gjestit ndërroi jetë nga një aksident me motoçikletë në shtator të vitit të kaluar. /Telegrafi/