Luftoi me varësinë në rininë e saj, por tani është një nga muzikantet më me ndikim të muzikës pop
Lana Del Rey, e lindur si Elizabeth Woolridge Grant më 21 qershor 1985 në New York, konsiderohet një nga kantautoret më me ndikim të shekullit XXI.
E njohur për stilin e saj melankolik dhe referencat nostalgjike ndaj kulturës amerikane, ajo ka ndërtuar një identitet unik muzikor që ka frymëzuar shumë artistë të rinj.
Pas disa përpjekjeve të hershme me emra të ndryshëm artistikë, karriera e saj mori hov në vitin 2011 me publikimin e këngës “Video Games”, e cila u bë një sukses viral.
Lana Del Rey
Një vit më vonë, albumi “Born to Die” e shndërroi në një yll ndërkombëtar, falë hiteve si “Summertime Sadness”, “Blue Jeans” dhe “National Anthem”.
Gjatë viteve, Lana Del Rey publikoi albume të suksesshme si “Ultraviolence”, “Honeymoon”, “Lust for Life” dhe “Norman Fucking Rockwell!”, ky i fundit i konsideruar nga shumë kritikë si kryevepra e saj.
Gjatë viteve të adoleshencës, Lana Del Rey është përballur me probleme të varësisë ndaj alkoolit, një periudhë të cilën ajo vetë e ka përshkruar si mjaft sfiduese.
Për shkak të këtyre vështirësive, prindërit e saj e dërguan në shkollën me konvikt Kent School në Connecticut.
Këngëtarja ka treguar në intervista të ndryshme se përvojat e asaj kohe ndikuan thellësisht në mënyrën se si e sheh jetën dhe u reflektuan më vonë edhe në krijimtarinë e saj artistike.
Lana Del Rey
Ajo vazhdoi të korrte vlerësime edhe me projektet e viteve të fundit, përfshirë “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd”, të publikuar në vitin 2023.
Në jetën private, këngëtarja ka preferuar të ruajë diskrecionin, megjithëse në vitin 2024 konfirmoi lidhjen me Jeremy Dufrene, me të cilin u martua në shtator të po atij viti.
Lana Del Rey
Përveç muzikës, Lana Del Rey është marrë edhe me letërsi, duke publikuar librin me poezi “Violet Bent Backwards over the Grass”.
Sot, ajo konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të muzikës moderne, me një ndikim të madh te brezat e rinj të artistëve dhe një bazë besnike fansash në mbarë botën. /Telegrafi/
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