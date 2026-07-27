Haradinaj takohet me ministrin francez, shpalos ofertën e Aleancës për krijimin e institucioneve
Ish-kryeministri i Kosovës dhe ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, është takuar me ministrin e Deleguar për Çështje Evropiane të Francës, Benjamin Haddad.
Pas takimit, Haradinaj ka bërë të ditur se bashkë me kolegët e Aleancës kanë diskutuar për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, perspektivën evropiane të vendit dhe ofertën e Aleancës për krijimin e institucioneve.
Ai ka theksuar se gjashtë pikat e propozuara nga Aleanca janë të rëndësishme për zhvillimin dhe të ardhmen e Kosovës.
“Në takim me Ministrin e Deleguar për Çështje Evropiane të Francës, z. Benjamin Haddad, bashkë me kolegët deputetë nga Aleanca, biseduam për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe për perspektivën evropiane të vendit tonë”, ka shkruar Haradinaj.
Haradinaj ka shprehur mirënjohje për Francën për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës, duke kërkuar që kjo përkrahje të vazhdojë edhe në proceset e ardhshme ndërkombëtare.
Sipas tij, në takim është diskutuar për rëndësinë e mbështetjes franceze në procesin e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, marrjen e statusit të vendit kandidat për Bashkimin Evropian, si dhe anëtarësimin e vendit në NATO.
“Shprehëm mirënjohjen ndaj z. Haddad dhe shtetit të Francës për përkrahjen e vazhdueshme ndaj Kosovës, dhe kërkuam që kjo mbështetje të vazhdojë, veçanërisht në kandidaturën për anëtarësim në Këshillin e Evropës, marrjen e statusit të vendit kandidat dhe anëtarësimin e Kosovës në NATO”, ka deklaruar Haradinaj.
Ai ka vlerësuar se Franca ka qenë dhe mbetet një ndër partnerët më të rëndësishëm të Kosovës, me rol të veçantë në proceset që kanë çuar vendin drejt lirisë, pavarësisë dhe konsolidimit të shtetësisë./Telegrafi.