Komenti i Haalandit për skulpturën prej balte bëhet viral në rrjetet sociale
Një reagim i shkurtër nga ylli i Manchester Cityt, Erling Haaland, ka arritur të tërheqë vëmendjen e mijëra tifozëve në internet.
Gjithçka nisi pasi artisti me nofkën Jay the Clay krijoi një skulpturë të veçantë prej balte që paraqet sulmuesin norvegjez, duke i kushtuar shumë kohë dhe përkushtim detajeve të figurës.
Videoja që tregon procesin e krijimit të skulpturës u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale dhe mori shumë vlerësime për realizimin e saj të kujdesshëm.
Foto: Instagram
Artisti arriti të pasqyrojë në mënyrë mbresëlënëse tiparet karakteristike të Haalandit, duke bërë që shumë tifozë të vlerësonin talentin dhe punën e tij.
Mes personave që e panë këtë krijim ishte edhe vetë Erling Haaland.
Foto: Instagram
Sulmuesi i Manchester Cityt reagoi në mënyrën e tij të thjeshtë dhe karakteristike, duke lënë vetëm një koment të shkurtër: “Nice” (Bukur).
Edhe pse ishte vetëm një fjalë, reagimi i Haalandit u bë menjëherë viral.
Shumë tifozë u argëtuan nga fakti që një punë artistike që kishte kërkuar orë të tëra për t’u realizuar mori një përgjigje kaq të shkurtër nga vetë futbollisti.
Ky moment u shpërnda gjerësisht dhe u kthye në një nga ato situata që tregojnë stilin e qetë dhe të drejtpërdrejtë të komunikimit të Haalandit në internet. /Telegrafi/