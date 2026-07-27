Nga dronët Garpiya te një rival i Starlink, Evropa godet fuqinë ushtarake të Rusisë
Dhjetëra kompani dhe shtetas të lidhur me mbrojtjen që mbështesin makinën e luftës së Kremlinit janë shënjestruar në paketën e 21-të të sanksioneve kundër Rusisë.
"Më shumë se 50 subjekte ushtarako-industriale janë përfshirë, (si dhe) aktorë kryesorë të përfshirë në prodhimin e dronëve me rreze të gjatë veprimi të Rusisë", tha të enjten shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, kur u miratuan masat, transmeton Telegrafi.
"Rusia do të negociojë për t'i dhënë fund luftës së saj të paligjshme dhe për të ndaluar vrasjen e civilëve vetëm nëse i bëhet presion ta bëjë këtë. Sanksionet i shtohen këtij presioni", shtoi ajo.
Me paketën e re të sanksioneve, BE-ja po vazhdon të shënjestrojë furnizuesit e mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë në vendet e treta, siç janë ato në Kinë dhe Indi. Këto teknologji shpesh gjenden në armatimet ruse, siç janë raketat, dronët dhe tanket.
Por vëmendja e zyrtarëve dhe ekspertëve të BE-së është përqendruar në dy masa relativisht të reja në komponentin ushtarak të paketës.
Kjo përfshin mbi 30 përcaktime që synojnë të gjithë rrjetin e prodhimit dhe furnizimit të dronëve me rreze të gjatë Garpiya, si dhe rivalin e Rusisë ndaj sistemit satelitor Starlink, i njohur si Rassvet.
Një zyrtar i lartë i BE-së tha se civilët dhe infrastruktura civile ukrainase janë përballur me një presion të madh nga bombardimet ruse gjatë pushtimit në shkallë të plotë, veçanërisht kur bëhet fjalë për dronë sulmi me rreze të gjatë.
Pasi një armëpushim tre-ditor i mbështetur nga SHBA-ja skadoi në maj, Rusia nisi më shumë se 200 dronë me rreze të gjatë në Ukrainë, duke goditur infrastrukturën energjetike, ndërtesat e banimit dhe madje edhe një kopsht fëmijësh.
Kjo është arsyeja pse paketa e 21-të e sanksioneve ka marrë masa të posaçme kundër prodhimit të dronëve me rreze të gjatë - por siç shpjegoi një zyrtar i lartë i BE-së, BE-ja e ka synuar atë me një "qasje të ndryshme".
"Ajo që kemi bërë është se jemi përqendruar në një kategori dronësh me rreze të gjatë, Garpiyas, dhe kemi hartuar në mënyrë efektive të gjithë rrjetin e prodhimit dhe furnizimit. Me një goditje të vetme, ne po e synojmë atë sot me mbi 30 përcaktime", tha zyrtari.
Përcaktimet e BE-së për paketën e fundit përfshijnë 37 lista të reja që synojnë individë dhe subjekte të lidhura në mënyrë të qartë me prodhimin e dronit sulmues Garpiya/Garpiya-A1.
Këtu përfshihen kompanitë që prodhojnë koka raketash, shtytës raketash, katapulta dhe pjesë të tjera të nevojshme për vendosjen e armëve me rreze të gjatë veprimi.
Një bashkëpunëtor i lartë në grupin e ekspertëve Bruegel, Jacob Funk Kirkegaard, i tha Euronews se, ndërsa mirëpret dimensionin ushtarak të paketës së fundit të sanksioneve, ai ngurron të parashikojë efikasitetin e saj.
"Rusia ka lloje të shumta dronësh me rreze të gjatë veprimi. Kjo nuk do të thotë se kjo është një përpjekje e gabuar. Ia vlen përpjekja. Por ne thjesht nuk duhet të pretendojmë se synimi i njërit prej shumë dronëve me rreze të gjatë veprimi që Rusia ka ose prodhon do të ndryshojë drejtimin e kërcënimit strategjik që i paraqitet Ukrainës sot, ose, për këtë çështje, pjesës tjetër të Evropës në planin afatgjatë", tha ai.
Paketa e sanksioneve synon gjithashtu kompanitë ruse të përfshira në bashkëveprimin midis teknologjisë ushtarake, elektronikës dhe komunikimeve - dhe zyrtari i lartë i BE-së që foli për Euronews la të kuptohej se një kompani dhe sistem satelitor specifik ishte në shënjestër.
"Një gjë që e konsideroj veçanërisht të rëndësishme lidhet me prodhimin e një sistemi që Rusia po e zhvillon si një alternativë ndaj Starlink, kështu që projekti rus Starlink është përfshirë në këtë paketë," thanë ata.
Sistemi satelitor Rassvet në orbitën e ulët të Tokës, i prodhuar nga kompania ruse e hapësirës ajrore Bureau 1440, njihet gjerësisht nga mediat ruse si një "alternativë e Starlink", që synon t'u ofrojë rusëve qasje në internet me shpejtësi të lartë.
Gjashtëmbëdhjetë nga këta satelitë u lëshuan për herë të parë në orbitë në mars të vitit 2026, me qëllim që të kishin 250 në orbitë në vitin 2027 dhe 900 deri në vitin 2035. /Telegrafi/