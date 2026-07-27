Zelensky për vizitë zyrtare në Britani do të takohet me kryeministrin e ri
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka arritur në Mbretërinë e Bashkuar për vizitë zyrtare, ku do të zhvillojë takimin e tij të parë me kryeministrin e ri Andy Burnham që nga zgjedhja e tij.
"[Unë kam] mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar. Agjenda ime përfshin takime me kryeministrin Andy Burnham, si dhe me luftëtarët tanë që janë aktualisht në Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë ata që morën pjesë në ushtrimet Sea Breeze", tha presidenti ukrainas.
Zelensky u prit, ndër të tjerë, nga ambasadori i Ukrainës në Londër, Valerii Zaluzhny, transmeton Telegrafi.
Zelensky vuri në dukje se gjatë viteve të luftës në shkallë të plotë, Ukraina ka qenë në gjendje të ndërtojë "marrëdhënien më të fortë në të gjithë historinë e bashkëpunimit me Mbretërinë e Bashkuar".
Arrived in the United Kingdom. My schedule includes meetings with Prime Minister Andy Burnham @andyburnham, as well as with our warriors who are currently in the UK, including those who took part in the Sea Breeze exercises.
Over the years of the full-scale war, we have built… pic.twitter.com/OuXt8cY91V
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026
"Prioritetet kryesore janë mbrojtja ajrore, siguria detare dhe prodhimi i përbashkët i mbrojtjes - bashkëpunimi ynë që forcon të dy vendet. Ne vlerësojmë që gjithmonë mund të mbështetemi në vendimet parimore, lidershipin dhe mbështetjen e Britanisë. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të forcuar më tej partneritetin tonë dhe për të rritur sigurinë e vendeve tona", përfundoi Zelensky.
U raportua se gjatë vizitës së presidentit ukrainas, Andy Burnham synon të njoftojë transferimin e teknologjisë Stone Cloak që synon çaktivizimin e sistemeve ruse të mbrojtjes ajrore.
Zelensky tha se planifikon të diskutojë forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe gjatë takimit të tij me Burnham. /Telegrafi/