Deputetja e AAK-së: Të lëshohet pe, nuk jam që të shkojmë në zgjedhje të reja
Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Albana Bytyqi, ka bërë thirrje për reflektim dhe përgjegjësi nga të gjitha partitë politike, duke theksuar se vetëm përmes kompromisit mund të zhbllokohet situata politike në vend dhe të zgjidhen institucionet, përfshirë edhe presidenti.
Bytyqi tha se, megjithëse tashmë është bërë praktikë që Kuvendi të thirret në momentet e fundit, më e rëndësishmja është që procesi të prodhojë rezultate.
“Fatkeqësisht ne jemi mësuar me këto situata që të thirret Kuvendi në ditët e orët e fundit. Mirëpo nuk ka peshë ajo nëse kemi rezultat pozitiv. Nëse kemi rezultate pozitive, kemi frymë të mirë dhe po shkojmë rrugës së duhur”, u shpreh ajo.
Deputetja e AAK-së theksoi se përgjegjësia për tejkalimin e ngërçit institucional duhet të ndahet mes të gjitha subjekteve politike.
“Të gjithë duhet të marrin përgjegjësi nga pak. E dimë që partia e parë, LVV, është përgjegjëse, por edhe partive të tjera opozitare u takon përgjegjësia që të japin kontribut dhe të lëshojnë pe të dyja, si pozita ashtu edhe opozita, që të reflektojnë e të japin kontribut e të ecim si shtet, sepse kemi mbetur mbrapa. Ka ardhur koha e duhur për të reflektuar”, deklaroi Bytyqi.
Ajo u bëri thirrje deputetëve që, pavarësisht përkatësisë politike, të vendosin interesin e shtetit mbi interesat partiake.
“Është një kohë ku po ballafaqohemi të gjithë. Deputetët e zgjedhur duhet të reflektojnë, secili individualisht, pavarësisht partisë politike që i përkasin. Duhet të marrin përgjegjësi dhe secili nga pak të japim kontributin tonë që vendi të mos bllokohet kështu”, tha ajo.
Duke folur për zhvillimet politike, Bytyqi përmendi edhe kuvendin e brendshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili pritet të mbahet të enjten, duke shprehur shpresën se pas tij mund të krijohen kushtet për dialog mes partive.
“Individualisht, të enjten LDK-ja ka kuvendin e brendshëm. Uroj që ngadalë të hyhet në bisedime dhe të arrihet marrëveshje që vendi të mos shkojë në zgjedhje”, u shpreh deputetja.
Në fund, Bytyqi tha se nuk e sheh zgjedhjet si zgjidhje dhe shpreson që sa më shpejt të arrihet marrëveshja për zgjedhjen e presidentit dhe formimin e qeverisë.
“Edhe personalisht nuk jam që vendi të shkojë në zgjedhje. Uroj që të zgjidhen krejt, si presidenti ashtu edhe qeveria”, përfundoi ajo./Tv Dukagjini/