Bajrami kërkon ndryshime në Kuvendin e partisë: LDK-ja nuk duhet të jetë shtojcë e asnjë partie
Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka bërë thirrje për ndryshime në parti, duke thënë se Kuvendi i jashtëzakonshëm i LDK-së duhet të jetë një mundësi për një fillim të ri dhe jo një përballje mes individëve.
Bajrami ka thënë se LDK-ja duhet të ndryshojë për t’u ringritur, ndërsa ka theksuar se në Kuvend nuk duhet të vendoset se kush është me kryetarin aktual apo kundër tij, por “kush është me LDK-në”.
Ajo ka vlerësuar se rezultatet zgjedhore të viteve të fundit dëshmojnë nevojën për ndryshim, duke theksuar se që nga viti 2021 LDK-ja ka marrë pjesë në tri palë zgjedhje dhe në të gjitha ka përfunduar si partia e tretë.
“Këto nuk janë opinione. Nuk janë interpretime. Janë rezultate. Kur rezultatet mungojnë një herë, mund të flitet për rrethana. Kur mungojnë vazhdimisht, përgjegjësia nuk mund t’u mvishet më rrethanave”, ka shkruar Bajrami.
Ajo ka rikujtuar se pas humbjes në zgjedhjet e dhjetorit 2025 kishte kërkuar dorëheqjen e kryetarit të partisë dhe njëkohësisht kishte dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetares.
“Sot, LDK-së i duhet një mënyrë e re udhëheqjeje, jo thjesht zëvendësimi i një emri me një emër tjetër”, ka deklaruar ajo.
Bajrami ka kërkuar një udhëheqje që bashkon dhe nuk ndan, që dëgjon mendimet ndryshe dhe që vlerëson meritën, punën dhe kontributin.
Deputetja e zgjedhur ka theksuar gjithashtu se LDK-ja nuk duhet të jetë “shtojcë” e asnjë partie tjetër politike, duke bërë thirrje që partia të hyjë në zgjedhje me synimin për të fituar.
Sipas saj, LDK-ja duhet të jetë një alternativë serioze për qytetarët, me vizion për Kosovën, orientim të qartë euroatlantik, luftë kundër korrupsionit, drejtësi të pavarur, zhvillim ekonomik dhe mbështetje për sektorin privat.
“Por, për t’ia ofruar këtë alternativë Kosovës, LDK-ja së pari duhet të ndryshojë vetë. Nuk mund të kërkojmë meritokraci në shtet, nëse nuk e zbatojmë në parti. Nuk mund të flasim për demokraci, nëse çdo mendim ndryshe shpallet armiqësi”, ka shkruar Bajrami.
Ajo ka përfunduar duke thënë se Kuvendi i ardhshëm duhet të shihet si një mundësi për një fillim të ri dhe të përbashkët.
“Jo kundër një individi, por pro LDK-së. Jo për interesa personale, por për besimin e qytetarëve. Jo për të qenë pjesë e pushtetit të të tjerëve, por për t’u bërë vetë alternativa fituese. LDK-ja duhet të ndryshojë, që të ringritet. Duhet të bashkohet, që të fitojë. Dhe duhet të fitojë, që t’i shërbejë Kosovës”, ka përfunduar ajo./Telegrafi/