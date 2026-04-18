‘Luftë’ mes Barcelonës dhe Liverpoolit për transferimin e xhevahirit italian
Emri i Marco Palestras ka bërë një ndikim të fortë në skenën europiane pas një sezoni të shkëlqyer në Serie A.
Mbrojtësi i djathtë 21-vjeçar ka performuar në nivel shumë të lartë gjatë huazimit të tij te Cagliari, duke tërhequr interesin e disa prej klubeve më të mëdha në kontinent.
Në pronësi të Atalantas, lojtari i ri është shndërruar në një nga zbulimet më të mëdha të kampionatit italian. Përparimi i tij ka qenë i qëndrueshëm, ndërsa ndikimi në lojë ka tejkaluar çdo pritshmëri, duke e vendosur në radarët e klubeve si Barcelona dhe Liverpool.
Palestra përfaqëson profilin ideal të mbrojtësit modern. Me rezistencë fizike, aftësi sulmuese dhe disiplinë taktike, italiani ka arritur të përshtatet me kërkesat e nivelit elitar, pavarësisht moshës së re.
Interesimi për të ka ndezur një garë të fortë në afatin kalimtar. Barcelona e sheh Palestran si një opsion shumë interesant për të forcuar krahun e djathtë me një profil të ri dhe me potencial të madh zhvillimi.
Megjithatë, katalanasit do të përballen me konkurrencë të fortë. Liverpool ka hyrë fuqishëm në garë dhe aktualisht duket në avantazh. Klubi nga “Anfield” synon të rinovojë repartin defensiv dhe e konsideron Palestran si një përshtatje perfekte për stilin e tij të lojës.
Tërheqja e kampionatit anglez, e kombinuar me fuqinë financiare të Liverpoolit, mund të anojë peshoren në favor të tyre.
Për më tepër, mundësia për t’i ofruar një rol të rëndësishëm që në fillim është një faktor që mund të jetë vendimtar në zgjedhjen e lojtarit./Telegrafi/