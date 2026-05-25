Yjet e Barcelonës nisen menjëherë drejt Kupës së Botës pas mbylljes së La Ligës
Lojtarët e Barcelonës nuk kanë humbur kohë pas përfundimit të sezonit, duke u nisur menjëherë drejt grumbullimeve me kombëtaret e tyre përpara Kupës së Botës 2026.
Pas ndeshjes së fundit në La Liga ndaj Valencias në “Mestalla”, trajneri Hansi Flick pa skuadrën të shpërndahej pothuajse menjëherë për detyrat ndërkombëtare.
Klubi katalunas mbylli një tjetër sezon të suksesshëm nën drejtimin e trajnerit gjerman, duke fituar pesë trofe vendas në gjashtë kompeticionet e fundit që prej ardhjes së Flick në vitin 2024.
Sipas raportimeve, mbrojtësi Ronald Araujo udhëtoi direkt drejt Uruguait të dielën për t’iu bashkuar skuadrës së drejtuar nga Marcelo Bielsa.
Ndërkohë, edhe Raphinha pritet t’i bashkohet përgatitjeve të Brazilit, pasi u pushua në ndeshjen e fundit të kampionatit.
Sulmuesi i ri Hamza Abdelkarim do t’i bashkohet të hënën kombëtares së Egjiptit, pasi mori pjesë në finalen e “Youth Champions Cup”. Barcelona pritet të aktivizojë gjatë verës opsionin e blerjes së sulmuesit nga Al Ahly.
Trajneri i Spanjës, Luis de la Fuente, pritet të ftojë disa lojtarë të Barcelonës për Kupën e Botës, mes tyre Pedri, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres dhe Gavi.
Nga ana tjetër, Fermin Lopez pritet të mungojë, pasi iu nënshtrua një operacioni në këmbë.
Ndërkohë, Jules Kounde do t’i bashkohet Francës për ndeshjet miqësore ndërkombëtare që zhvillohen këtë javë.
Lojtarët e Barcelonës pritet të përfitojnë rreth tri javë pushim pas përfundimit të Kupës së Botës, përpara rikthimit në përgatitjet për sezonin 2026/27.