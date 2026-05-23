Kyle Walker ‘godet’ Tuchelin: Jam i shokuar nga lista e Anglisë
Ish-lojtari i kombëtares angleze, Kyle Walker, është shprehur i tronditur pasi trajneri Thomas Tuchel la jashtë skuadrës së tij për Kupën e Botës, Phil Foden, Harry Maguire dhe Trent Alexander-Arnold.
Treshja e njohur ishin viktima më e madhe e njoftimit të djeshëm të skuadrës prej 26 lojtarësh për turneun e Amerikës së Veriut, me Walker që vuri në pikëpyetje disa vendime kyçe të Tuchel.
Duke folur për talkSPORT, ish-mbrojtësi i Manchester Cityt e filloi analizën e tij duke u përqendruar te Foden, duke theksuar mungesën e vazhdimësisë së tij nën drejtimin e Pep Guardiolës dhe duke folur për pozicionin e tij ideal.
"Është një tronditje për mua sepse e di se çfarë mund të bëjë Phil ditë pas dite. E di se çfarë mund të bëjë ai në fushë në çdo kohë. Por ndoshta vetë Phil do të thoshte se nuk tregoi mjaftueshëm në fushë për Manchester Cityn ose nuk iu dha mundësia", ka thënë fillimisht Walker.
"Vetëm Phil dhe Pep i dinë përgjigjet. Kjo ndoshta pati një efekt domino në vendimin që mori Thomas. Mendoj se ai është më i miri si numër 10. Ai mund të luajë në krah, kjo nuk është problem për të dhe ndoshta e ka bërë këtë gjatë gjithë karrierës së tij".
“Më duket se ai pati fat të keq që priti që një vend të bëhej i lirë pas David Silva dhe Kevin De Bruyne në mënyrë që të luante atë rol. Por për ndonjë arsye, trajneri nuk e përdori atë atje. Mendimi im personal është se Phil Foden është më i miri në zona të ngushta”.
Walker gjithashtu mbrojti Maguire, i cili u la jashtë pavarësisht një sezoni mbresëlënës te Manchester United.
“Nëse do të më kishit thënë gjashtë muaj më parë se do të lihej jashtë, ndoshta do të kisha thënë: 'Në rregull, mjaft e drejtë'. Por duke pasur parasysh atë që ka bërë këtë sezon dhe ku ka përfunduar Manchester United, pritej që ai të kishte një shans të mirë për t'u futur në listë”.
“Mendoj se përvoja e tij, duke pasur parasysh që ka qenë në të gjitha turnetë ku kam qenë edhe unë, ka qenë një pjesë kyçe e ekipit. Kështu që mendoj se është shumë i pafat që nuk ia doli. Ai është fantastik dhe mund ta shihni se në mënyrën se si luan për Anglinë, ai është gjithmonë në nivelin e duhur, edhe kur gjuan penallti. Mendoj se kjo duhet të merret parasysh”.
“Dhe që një qendërmbrojtës të marrë përgjegjësinë për të ekzekutuar penalltitë në çdo garë të madhe ku kemi marrë pjesë thotë shumë për të. Kjo tregon se sa shumë do të thotë për të të luash për Anglinë. Kjo është arsyeja pse thirrja e djeshme ishte një pilulë e hidhur për t'u gëlltitur. Por ky është futbolli, ai duhet ta përballojë këtë, të rikuperojë veten dhe të ecë përpara”.
Mungesa e Trent Alexander-Arnold ka ardhur si një surprizë, veçanërisht duke pasur parasysh se mbrojtësi luan për Real Madridin, pavarësisht se ka një sezon të mbushur me lëndime në Spanjë. Walker bëri thirrje për unitet pas regjimit të Tuchel, por pranoi se nuk ishte i qartë për logjikën sportive pas këtij vendimi.
"Të thuash që një lojtar që luan për Real Madridin nuk mund të futet në ekipin kombëtar të Anglisë është pothuajse e padëgjuar. Por për ndonjë arsye, trajneri ka vendosur të ndjekë rrugën që ka ndjekur. Dhe dëgjoni, ai po na çon në Kupën e Botës dhe ne duhet ta mbështesim. Mendoj se sa më shumë t'i mbështesim djemtë, aq më mirë do të jetë".
“Gjithmonë do të ketë dyshime dhe pikëpyetje rreth çdo vendimi që merr trajneri. Por mendoj se nëse e mbështesim atë në mënyrën më të mirë të mundshme, veçanërisht kur mendoj për Rusinë dhe sa kombe na mbështetën atëherë, kjo vetëm sa do të ndihmojë”.
— talkSPORT (@talkSPORT) May 22, 2026
“A e kuptoj logjikën? Jo, nuk e kuptoj vërtet. Sepse të gjithë flasim për atë që Trent bën ose nuk bën mirë. Por le të flasim për atë që Trent bën jashtëzakonisht mirë dhe ndoshta është më i miri në botë në pozicionin e mbrojtësit të djathtë - diapazoni i tij i pasimeve, shpërndarja e topit, asistimet e tij”.
“Gjithashtu, duhet të marrësh parasysh ndeshjet e mëdha në të cilat ai ka luajtur, qofshin finalet e Ligës së Kampionëve apo ndeshje të mëdha për Liverpoolin apo Real Madridin. Kjo duhet të merret parasysh sepse, pavarësisht se sa lojtar i mirë është dikush, kur vendosesh në një çerekfinale ose gjysmëfinale të Kupës së Botës, ose në një finale të Kampionatit Evropian, duhet personalitet për t'u siguruar që mund ta përballosh atë lloj ndeshjeje, jo vetëm në aspektin e cilësisë së lojës, por edhe mendërisht”, përfundoi mbrojtësi anglez. /Telegrafi/