“Lufta nuk është film”: Ben Stiller kritikon videon promovuese të Shtëpisë së Bardhë
Aktori i Hollivudit, Ben Stiller, ka kritikuar një video të publikuar nga llogaria zyrtare e Shtëpisë së Bardhë në rrjetin social X.
Videoja e publikuar përmbante klipe nga filma dhe shfaqje televizive, me mbishkrimin "Drejtësia në mënyrën amerikane".
Klipet e përdorura përfshinin Braveheart, Top Gun, Breaking Bad, Superman, Transformers dhe Tropic Thunder, i cili është drejtuar dhe interpretuar nga vetë Stiller.
JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL
— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026
Në një postim në X, Stiller i kërkoi Shtëpisë së Bardhë që të fshinin videon e Tropic Thunder.
"Ne nuk ju kemi dhënë kurrfarë leje dhe nuk kemi asnjë interes të jemi pjesë e makinës tuaj propagandistike. Lufta nuk është film", shkroi ai.
Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa
— Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026
Top Lajme
BBVK
Jobs
Real Estate