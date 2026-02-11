Ludo Lee me deklaratë të fortë për babanë e Elijonës: Paska hyrë në gjynah shumë me nënën e saj
Ludo Lee dhe Labinot Rexha kanë diskutuar për rrëfimin e Elijona Binakajt në Big Brother VIP.
Kjo pas një deklarate të fortë që asaj iu shfaq në Prime nga daja, për një version tjetër të ngjarjes.
Ata thonë se derisa ka gënjyer për familje, nuk ka se si të jetë e drejtë në lojë.
Foto: Instagram
Në fund, Ludo Lee hodhi edhe një akuzë të fortë për babanë e banores.
"Babai i vet paska hyrë shumë në gjynah me nënën e vet", tha ai.
Ndërkaq, nëna e Elijonës ka ndërruar jetë në vitin 2021 nga një aksident me autobus, ku ishte edhe motra e saj.
Konkurrentja theksoi se nuk donte të përfshinte prindërit dhe problemet e tyre në këtë rrëfim. /Telegrafi/
