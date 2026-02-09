Ludo - Elijonës: Me fitu Klodi shkon në Mallorca me të dashurën e tij, jo me ty
Elijona Binakaj i ka reaguar ashpër Ludo Lee, pasi ky i fundit i tha se babai nuk i ka dhënë mesazh për lojë.
“Babi të dua shumë. Veç po du me thanë Ludo që s’u ardh mem dhanë mesazh si lojtare, por si mbështetës i zemrës tem”, tha Elijona.
Ndërkohë, sipas Ludos, nuk është mirë të jepen mesazhe që janë nën ndikim të emocioneve.
Dhe shtoi se nëse Klodi e fiton lojën shkon në Mallorca me të dashurën e tij, jo me Elijonën.
Kjo pasi i ati ka kërkuar të takohet vetëm me Klodin dhe Londrimin, si dy miqtë më të mirë të të bijës.
Përveç se i ka shprehur pëlqim, Elijona që nga fillimi ka qëndruar pranë Klodit dhe Londrimit.
Në debat ishte i përfshirë edhe Labinot Rexha, i cili gjithashtu i hodhi kunja Elijonës. /Telegrafi/
