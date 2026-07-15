Lotët e Messit dhe sekreti i Argjentinës: Si Scaloni ndërtoi skuadrën që lufton për kapitenin
Lionel Messi po përjeton një nga Botërorët më emocionues të karrierës së tij. Pas rikthimit spektakolar të Argjentinës nga disavantazhi 2-0 ndaj Egjiptit në fazën e 1/8 së finales, kapiteni argjentinas nuk arriti t'i përmbante lotët.
Arsyeja nuk ishte vetëm kualifikimi. Messi kishte humbur një penallti dhe për disa minuta mendoi se gabimi i tij mund ta eliminonte Argjentinën. Kur skuadra përmbysi rezultatin dhe siguroi çerekfinalen, emocionet shpërthyen.
Për 39-vjeçarin, ky mund të jetë Botërori i fundit i karrierës, ndaj çdo ndeshje ka një peshë të veçantë.
De Paul, shoku që nuk e lë kurrë vetëm
Një nga njerëzit më të rëndësishëm për Messin në këtë skuadër është Rodrigo De Paul.
Miqësia mes tyre nisi kur De Paul e ftoi Messin për të pirë mate, pijen tradicionale argjentinase, dhe për të luajtur truco, një lojë me letra. Që atëherë, ata kalojnë pothuajse çdo mëngjes së bashku.
De Paul është një nga të paktët që e trajton Messin si një mik të zakonshëm dhe jo si një legjendë të futbollit. Ai di kur ta motivojë, kur ta ngacmojë me humor dhe kur ta lërë vetëm.
Edhe në fushë, De Paul është lojtari që e mbështet më shumë kapitenin, duke u bërë "krahu i djathtë" i tij.
Scaloni krijoi ekipin perfekt për Messin
Trajneri Lionel Scaloni ka ndërtuar një skuadër ku gjithçka funksionon rreth Lionel Messit.
Ai u jep lojtarëve liri, krijon atmosferë familjare dhe i lejon Messit të lëvizë lirshëm në fushë, kur kapiteni ndryshon pozicion, e gjithë skuadra përshtatet me lëvizjet e tij.
Sipas Scalonit, suksesi nuk vjen vetëm nga taktikat, por nga bashkimi i grupit dhe besimi mes lojtarëve.
Messi është në formë fantastike
Për këtë Botëror, Messi është përgatitur maksimalisht.
Ai ka zhvilluar seanca shtesë stërvitore, ka ndjekur një regjim të rreptë ushqimor dhe, sipas stafit të tij, është fizikisht më mirë se në Botërorin e Katarit.
Rezultatet flasin vetë. Messi është golashënuesi më i mirë i turneut dhe vazhdon të jetë lojtari vendimtar i Argjentinës, pavarësisht moshës.
Një skuadër që luan për kapitenin
Në këtë Argjentinë, Messi nuk është thjesht kapiteni, ai është frymëzimi i grupit.
Shumë prej lojtarëve janë rritur duke e parë në televizion dhe sot luajnë përkrah idhullit të tyre.
Pas çdo fitoreje, skuadra këndon himnin "La Cuarta Estrella", një këngë kushtuar Messit dhe ëndrrës për ta fituar yllin e katërt në fanellën e Argjentinës.
Pas lotëve të tij ndaj Egjiptit, bashkëlojtarët e përqafuan menjëherë për t'i dhënë një mesazh të qartë: Messi nuk është vetëm.
I gjithë grupi është i vendosur të luftojë deri në fund për t'i dhuruar kapitenit një tjetër Kupë Bote dhe për ta bërë fundin e karrierës së tij sa më të paharrueshëm. /Telegrafi/