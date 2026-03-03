Loredana publikon setin më të ëmbël familjar, Karim dhe Hana marrin tërë vëmendjen
Loredana ka ndarë me ndjekësit e saj një set të ri fotografish që ka tërhequr menjëherë vëmendjen në rrjetet sociale.
Në imazhet e publikuara, përveç stilit të saj të veçantë dhe paraqitjes gjithmonë të kuruar në detaje, pjesë e fotografive janë edhe Karim dhe vajza e saj, Hana.
Artistja vazhdon të dallohet për estetikën unike që e ka karakterizuar ndër vite, duke kombinuar elegancën me një frymë moderne dhe personale.
Loredana/Instagram
Megjithatë, këtë herë janë momentet familjare ato që kanë marrë më shumë vëmendje nga publiku.
Karim shihet në disa prej fotografive duke u kujdesur me përkushtim për Hanën, një detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit.
Loredana/Instagram
Afërsia mes tij dhe vogëlushes duket e natyrshme dhe plot ngrohtësi, teksa në disa imazhe ata shfaqen të përqafuar.
Në një tjetër fotografi, Hana pozon pranë një posteri ku Karim duket të jetë pjesë e një reklame, duke krijuar një moment simbolik dhe të ëmbël që ka marrë komente të shumta pozitive.
Seti i ri i fotografive jo vetëm që thekson stilin e Loredanës, por edhe harmoninë dhe lidhjen e bukur mes tyre. /Telegrafi/
Loredana/Instagram
Loredana/Instagram
Loredana/Instagram